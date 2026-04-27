〈財經週報-台股熱點〉從AI到外太空 散熱族群題材不斷

散熱族群營收及EPS

記者歐宇祥／專題報導

市場看好散熱商機將從AI橫跨到太空，散熱族群股價表現強勢，尤以泰碩（3338）、奇鋐（3017）週漲逾2成最強，散熱模組股王健策（3653）、雙鴻（3324）也漲逾17%，上週五（24日）儘管漲跌互見，不過奇鋐、雙鴻、尼得科超眾（6230）皆攻上漲停作收。

AI算力飆升 帶動散熱升級

受AI伺服器運算需求提升帶動，GPU、ASIC晶片熱功耗持續提升，輝達（NVIDIA）進入Vera Rubin架構．散熱零組件含均熱片規格也持續提升，並加速轉向水冷散熱，散熱供應鏈營運將持續受惠，連帶切入散熱領域的廠商如光學廠亞光（3019）股價也同步受惠。

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散熱大廠奇鋐逾上週法說會中指出，其微通道水冷板（MCCP）已經進入試產階段，今年有望量產，進一步搶攻晶片散熱商機，此外因ASIC客戶加速導入水冷散熱，今年ASIC佔比將會提升；該公司並切入太空資料中心商機，不過尚屬初期開發階段。

雙鴻今年首季營收創新高、也是連續第5季創新高，主因是AI伺服器水冷市占率持續提升所帶動。法人預期，雙鴻有望受惠於HGX伺服器需求強勁、加上GB系列伺服器持續放量，第二季營收也有望雙位數季增，全年的水冷產品比重有望提升至4成以上，前景樂觀。

健策今年首季營收同樣創下新高紀錄，因近日股價波動，健策也公告3越單月的每股稅後盈餘（EPS）為 4.49元、年增11%。法人認為，健策受惠B300產品持續放量，第二季營收也有望雙位數成長，且因原物料上漲、B300均熱片價格也有望調升，下半年在Rubin均熱片等產品放量下，全年營運正向。

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