〈財經週報-國際展望〉中東戰事搖擺 市場行情弱中帶強

布蘭特原油已從每桶100-110美元降至90-100美元，顯示市場對中東緊張局勢的恐慌略有緩解。（法新社）

一 美伊談判搖擺 市場震盪走堅

時序進入4月底，自2月28日美伊中東戰事爆發以來，隨著美國提出15點協定框架與伊朗10點意見回應以來，雙方態度仍是拉鋸，全球股市同步震盪走堅。所幸，截至目前為止，國際油價（布蘭特與西德州）區間漸漸從每桶110-100美元區間，朝100-90美元區間稍降，顯示市場緊張程度略有緩和。在雙方談判消息傳開期間，股市強勁反彈，甚至若干國家區域的股票指數再創歷史新高，見證了經濟體質的強韌，因為經濟體質強，確保企業獲利在外在衝擊下，仍能維持穩健或持續擴張，尤其是AI族群，半導體產業，以及由此衍生的能源與原物料相關類股，因獲利持續優於預期，股價最為亮眼。

二 經濟數據優於預期 Fed今年不會降息

除歐洲外，美國，日本，台灣，韓國的製造業PMI紛紛優於預期，其中美國站穩52以上，日本創2022年1月以來新高，台灣與韓國也持續優於預期，保持擴張。美國4月新增非農就業低基期關係，達17.8萬人，若扣除基期因素，約增4萬左右，合乎預期。不過失業率小降至4.3%，呈現美國勞動市場仍屬於穩定。以出口為導向，尤其高科技為主的台灣與韓國，出口年增成長率一為61.8%，一為48.3%，雙雙呈現加速增長。美國2組通膨數據（CPI與PCE）雙雙合乎預期，反映了油價飆升，其中CPI年增達3.3%，其餘都在3%以下，衝擊尚在合理範圍。市場普遍認為，此一油價的衝擊仍屬於短暫衝擊，基本場景認定目前即便荷姆茲的有條件封鎖仍不屬於能源危機，然而個別國家遭遇的衝擊程度不同。由於衝擊再度提高通膨壓力，且就業市場屬於穩定，美國聯準會持續維持利率不動，近期市場也普遍認為今年都不會降息。目前美國聯邦基金目標利率（政策利率）已經降到中性利率的偏上緣，與大多數委員估計的3%~3.25%僅差2碼，在通膨受戰事影響，以及經濟具韌性，聯準會降息的因素將很長一段時間都不具備。

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三 投資展望︰AI及半導體產業持續挹注經濟增長動能

自從生成式AI問世以來，AI的浪潮不僅貢獻特定產業的獲利成長，帶動的半導體產業基礎設施的硬體投資，牽涉的金額都在數百億美元以上， 彭博（Bloomberg）預估，未來一年內，全球AI基礎設施資本支出總金額上看1兆美元（約新台幣32兆元），較2021年的2,700億美元激增近四倍。若只看AI本身投資，IDC預估，到2029年將達到1.26兆美元，其中生成式AI將佔據近一半的市場份額。若將2022年歐洲與美國雙雙通過的晶片法案帶動的半導體投資浪潮疊加觀察，今年2026年歐美再度提出晶片法案2.0，全球經濟進入了以投資驅動型的增長模式，取代了已經很長以來的以歐美國家為主導的消費驅動型的型態。二者最大不同在於，投資增長驅動抵禦「非經濟」擊的能力較強，尤其投資驅動具有促進生產力提升以及資本累積的產能擴充效應，經濟週期會更長，正是因為這一長線的利多因子，估計將利好國際股市一段很長的時間。

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