日星韓有經驗 填補特定產業缺口、設計引入門檻

日星韓有經驗

〔記者李靚慧／台北報導〕隨著人口結構改變與產業發展需求，亞洲多國正面臨缺工挑戰，印度成為各國招募海外勞動力的重要來源。勞動部指出，日本與新加坡已經引進印度移工，而南韓也正積極規劃洽談中；觀察這三個亞洲國家的引進策略，主要可以分為「填補特定產業缺口」與「設計引入門檻」兩大重點。

日星韓三國引進印度移工，皆是為了補足藍領工作領域（如體力或半熟練勞動）的勞動力短缺。日本方面，移工主要分為低階「技能實習生」與較高階的「特定技能」兩大類，多數投入機械金屬、建設、護理（介護）、農業等工作；為進一步擴充技術人力，日本近期將開放領域大幅擴展至十六個產業，涵蓋製造、造船、汽車維修及餐飲等，積極招攬印度的技術與潛力人才。

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新加坡將印度歸類為「非傳統來源國」，開放印度勞工申請工作准證，主要適用於建築業、營造業、海事船廠及製造業；其中，印度移工投入建築業的人數最多，其他包含海事造船業、加工業等。

南韓雖然尚未正式簽署引進協定，但在近期韓印領袖會談中，特別著眼於印度的「三十二萬海員潛力」，未來規劃引進的產業預計將以「造船業」為主。

勞動部分析，在引入門檻設計上，除基本的健康要求與無犯罪紀錄外，三國的規範大不相同。

日本規定年滿十八歲的勞工必須透過指定機構報名並接受技能訓練，若要申請「特定技能」資格，還必須通過行業技能熟練度測試以及日語檢定四級（或同等日語能力），僅有低階的技能實習生可以免除此限制。

南韓主打「國對國直聘」，由政府全程管理，無仲介介入；勞工年齡限制為十八至三十九歲，且必須通過「EPS-TOPIK」測驗（包含韓語聽說讀寫及簡單職業技能），若是投入製造業等領域，更要求具備基本的體力與操作能力。

相較之下，新加坡的門檻最為寬鬆。申請者只要在六十一歲以下即可，不僅沒有學歷限制，政府也沒有統一規定語言或技能考試要求，一切條件均由雇主自行決定；雇主直聘或透過仲介皆可，但實務上以仲介較為普遍，僅規定從事建築業者，需具備基本體力並接受安全訓練。

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