勞部︰日、星引進印度勞工 治安未惡化

傳言與解答

我僅4個移工來源國 日星韓達2位數

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣與印度早在二〇二四年就簽訂勞工合作備忘錄（MOU），近來確認引進初期採小規模試辦卻引發議論。勞動部強調，除了我國高齡少子女化趨勢難逆，缺工危機將逐年擴大外，對比日星韓等國，均有「二位數」移工來源國，台灣僅靠泰國、菲律賓、越南及印尼等四個來源國，若任一國家因政策或國際情勢變動而暫停輸出人力，對台灣產業與照護體系將造成「缺工國安危機」。

根據最新數據，到今年三月底在台移工約八十七．三萬人，以印尼占比三十七．三％最多，其次為越南三十三．七％，製造業產業移工四成來自越南，家庭看護工等社福移工更高達七成為印尼移工。

請繼續往下閱讀...

我國二十五年來沒有新的移工來源國，但以鄰近國家為例，日本低階技能實習移工就有十八個來源國；尚在與印度洽談的南韓，來源國原就有十七國；新加坡也有十五個來源國，依照不同行業、核准不同國家勞工申請。

勞動部前部長許銘春著手規畫新增移工來源國，當時舉辦過二場專家諮詢會議蒐集意見；接任部長何佩珊召開第一次台印度工作會議，確認引進初期採小規模試辦，人數約一〇〇〇人，以製造業為主，其中五％直聘；現任部長洪申翰上任後，今年一月初由次長陳明仁率團訪問印度台商，並與印度方進一步確認引進移工的行政流程、文件檢核、健檢品質等細節。

新移工來源國增選項 由雇主自行決定

勞動部強調，擴增新移工來源國只是讓雇主「多一個選擇」，要引進哪國移工仍由雇主自行決定，招募流程還是秉持「國人優先」的前提，雇主必須先在國內招募本國勞工有不足時，才能申請引進移工；引進移工的目的仍是為補足三K（辛苦、骯髒、危險）製造業、營造業、農業等體力勞動缺口，不會因此擴大移工開放的行業及工作。

初期採取「小規模試辦」，首批規模約一〇〇〇人，視成效決定後續。薪資條件上，移工薪資必須符合最低工資，且企業聘僱移工須繳納就業安定費、勞健保費與膳宿費，成本未必比本勞低。

印度移工受歡迎程度 躍居日企第3位

而國人擔憂台灣性犯罪將增加？甚至拖垮台灣勞健保？勞動部強調，日星引進印度移工後並未造成治安惡化；根據日本最新調查，印度移工在日本企業的受歡迎程度已躍升至第三位，引進者須提供印度官方核發的「良民證」，且經我方嚴格審核。另移工是保費的「純貢獻者」，因年輕且短期停留，使用健保頻率低，且多數在領取年金前就已返國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法