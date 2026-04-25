社會新鮮人平均起薪3.9萬 17.2％領最低工資

讀什麼領域事關起薪（資料來源︰勞動部 資料整理︰財經新聞群組）

〔記者李靚慧／台北報導〕又到了畢業季，勞動部昨公布二〇二五年社會新鮮人（初入職場受僱者）全時起薪調查。社會新鮮人高達九十一．九％擁有大學學歷，大學畢業「平均」起薪為三．六萬元、「中位數」為三．四萬元；但仍有二．四萬名新鮮人（十七．二％）起薪僅有最低工資（二萬八五九〇元）水準，甚至有三．二％研究所畢業生也領最低工資。

勞動部昨公布2025年社會新鮮人（初入職場受僱者）全時起薪調查。新鮮人平均起薪3.9萬，但仍有17.2％領最低工資。（中央社資料照）

根據最新數據，當年度社會新鮮人超過九成有大學以上學歷，研究所畢業達二十一．五％，與二〇二四年相較，研究所增加二個百分點，大學則減一．三個百分點；新鮮人最偏好任職的行業，前三名分別為製造業的二十．八％、批發及零售業的十六．一％、醫療保健及社會工作服務業的十二．三％。

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二〇二五年新鮮人平均起薪為三．九萬元，較二〇二四年增加二〇〇〇元（約五．四％）；不同教育程度的新鮮人，高中職平均起薪三．一萬元、大學為三．六萬元、研究所則為五．三萬元。

資通訊業 研究所學歷起薪逾6萬

調查也顯示，大學畢業新鮮人起薪以「醫療保健及社會工作服務業」平均四．二萬元最高，其次是「金融及保險業」的三．九萬元；研究所學歷起薪則以「出版影音及資通訊業」六．一萬元最高、「製造業」六萬元次之。

另大學畢業新鮮人若就讀「醫藥衛生及社會福利領域」起薪四．二萬元最佳，「教育領域」的四萬元次之；研究所學歷則以就讀「資訊通訊科技領域」的六萬元最傲人，其次為「工程、製造及營建領域」的五．九萬元。

勞動部強調，若能持續穩定工作，多數新鮮人可獲得加薪，調查顯示，二〇二四年的新鮮人若至去年底仍在職，薪資平均可較起薪增加十六．一％。

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