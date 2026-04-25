藍白修惡空污法 擴大地方權限 工總：電廠、工廠恐爆關廠危機

藍白立委再提出空污法修正草案，工業總會昨緊急發聲，強調此次修法，將造成電廠與工廠營運受限、甚至關廠風險。圖為台中火力發電廠。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕繼修惡光電三法後，藍白立委再提出空污法修正草案，預計二十九日立法院衛環委員會排審。工業總會昨緊急發聲，強調此次修法重點包括擴大地方裁量權、可強制業者減排、限制或禁止燃料使用，以及縮短許可展延期限等，將造成電廠與工廠營運受限、甚至關廠風險，呼籲維持現行制度，不宜貿然修法。

各地標準不一 業者難營運

國民黨立委羅廷瑋、民眾黨團分別提出空污法修正版本。工總指出，第二十七條原是鼓勵業者主動改善新舊製程污染機制，但草案改為地方政府可要求降低排放總量與濃度，已形同強制減量，有擴大地方裁量權疑慮，且在缺乏中央統一監督下，恐導致各地標準不一。

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另第二十八條現行僅規範燃料成分與混燒比例，但修法後地方政府可公告禁止或限制使用生煤、燃油、SRF等燃料，甚至訂定更嚴格規範；工總憂心將衝擊全國電廠運作，工廠與鍋爐業者也因燃料受限而無法營運。

工總籲維持現制 不宜亂修

第三十條新增「三級防制區」，可縮短許可展延期限至二年以下。工總指出，西半部多屬臭氧三級防制區，電廠與高科技廠未來許可證若僅核發數月，業者須頻繁申請展延，增加行政負擔與營運不確定性；且草案授權主管機關可在展延時變更原許可條件，等同允許地方政府調整用煤量、運轉時數或排放量，對營運衝擊甚鉅。

民眾黨版本還將許可展延期間從三至五年縮短到二至五年，審查期間限縮為僅得延續二個月；估約八千家中大型企業仰賴操作許可運作，涵蓋半導體、石化、鋼鐵、水泥等關鍵產業，若因地方審查積壓導致停工，將引發上下游斷鏈與重大經濟損失。

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