靠補貼搶歐盟標案 中國中車踢鐵板

中國中車子公司「葡萄牙中國中車唐山」因被查出獲得政府不公平補貼，已被迫退出里斯本新地鐵標案，改由一家波蘭公司接手。（示意圖，路透資料照）

遭查出不公平競爭 被迫退出葡萄牙地鐵標案 由波蘭公司接手

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，與其他廠商共組財團，以最低價格取得里斯本新地鐵項目標案的中國國有鐵路巨擘中車公司（CRRC）子公司，因被查出獲得外國政府不公平補貼，已被迫退出該標案，改由一家波蘭公司接手。

歐盟執委會發布聲明，負責葡萄牙首都里斯本新地鐵「紫線」的里斯本地鐵公司，已獲准聘請由Mota-Engil領導的財團承造「紫線」，前提是須將原有的分包商中國中車子公司「葡萄牙中國中車唐山」（Portugal CRRC Tangshan），更換為其波蘭競爭對手PESA。

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歐盟執委會在二〇二五年底深入調查，發現「葡萄牙中國中車唐山」受益於外國（中國）政府補貼，這些補貼扭曲採購程序，使其獲得不公平的競爭優勢，進而損害其他競標者的利益。

新地鐵項目「紫線」是一條連接Odivelas和Loures、位於里斯本北方的輕軌地鐵，基本造價約六億歐元，預計二〇二九年完工。里斯本地鐵公司在二〇二五年四月啟動招標，並由Mota-Engil領導的財團以五．九八八八億歐元（約二二一．五億台幣）的最低價得標，「葡萄牙中國中車唐山」做為分包商，將負責提供該地鐵車廂。

補貼金額達數十億歐元

歐盟執委會在二〇二五年十一月根據「外國補貼條例」（FSR），對「葡萄牙中國中車唐山」參與標案展開深入調查，結果發現中國中車獲得數十億歐元的補貼。儘管歐盟官員無法查閱中國中車的全部帳目，但根據「既有事實」做出判斷。這是一項法律條款，允許歐盟監管機構當事人不配合或提供訊息不足時，得透過其他手段獲取訊息。

歐盟官員指出，他們查出的補貼形式，包括直接撥款、稅負優惠（部分子公司稅率由二十五％降至十五％）、稅前扣除額、優惠貸款，以及獲得不透明的公共採購標案。歐盟官員還發現一項「事實上」的國家擔保，這降低中國中車的成本，並變相補貼其創新研發能力。

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