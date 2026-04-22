盤勢分析》5日線觀察重點 慎防多殺多回檔壓力

台股昨日終場收盤大漲646點，以3萬7605.11點作收，再度改寫歷史新高，同時，成交量也再度突破兆元、來到1兆217億元。（資料照）

權值股輪番點火，台股看回不回，持續震盪向上，昨日終場收盤大漲646點，以3萬7605.11點作收，再度改寫歷史新高，同時，成交量也再度突破兆元、來到1兆217億元；法人多認為，此舉顯示市場已大幅消化地緣政治雜音，風險偏好持續回升。

觀察三大法人動向，外資昨買超601.54億元、投信買超82.17億元、自營商賣超7.13億元，三大法人合計買超逾676億元；外資台指期淨空單昨減少1323口，累積外資台指期淨空單約4.1萬口。

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野村臺灣新科技50ETF（00935）經理人林怡君表示，台股自清明節連假前最後一個交易日（4月2日）起算，從3萬2572點一路攀升至3萬7605點，短短11個交易日累計上漲超過5000點、漲幅逾15%，不過，在資金快速回流與指數創高的背景下，市場短線震盪與上沖下洗幅度同步放大，也使投資節奏更為困難，但回歸基本面觀察，AI產業所帶動的半導體、高效能運算與先進封裝等結構性成長動能，仍是支撐台股中長期表現的關鍵主線。

元大投顧則認為，台股不斷創高，短線以5日線為多頭慣性指標，只要未跌破則強勢格局不變，值得注意的是，指數與10日、月線乖離逐步擴大，若短線失守5日線，波動恐轉劇烈，投資人須慎防多殺多的回檔壓力。（記者張慧雯）

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