華許出席Fed人事聽證 聚焦利率表態

美國總統川普提名的聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）週二出席參議院銀行委員會任命聽證會。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普提名的聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）週二出席參議院銀行委員會任命聽證會。川普對他寄予厚望，期待他上任後立即推動降息，利率前景與聯準會的獨立性成為該聽證會的焦點議題。

彭博報導，這場人事任命聽證會於美東時間上午十時舉行（台灣時間晚間十時）登場。華許在開場白後，面臨參議員議題廣泛的質詢。

請繼續往下閱讀...

川普已明確表示，他希望新任主席能降低利率。報導說，華許無疑將面臨聯準會獨立性的一連串提問，考驗他安撫華府，同時讓金融市場確信其政策走向將基於經濟需求的能力。

華許曾於去年七月表示，應該降低利率，此與川普的立場一致；而在獲得提名之前，他認為人工智慧（AI）等科技進展將促進經濟成長，且不會推升物價，從而為聯準會提供降息空間。

這些都是他在伊朗戰爭之前的觀點，而中東衝突恐使已頑固的通膨走高。在二月底衝突爆發後，聯準會的決策官員已普遍認為不急於進一步降息，因此華許最新的利率觀點引發密切關注。

華許之前矢言縮小聯準會六．七兆美元的資產負債表，但沒有說明將如何進行。此任務十分棘手，因可能從隔夜資金市場抽走亟需的流動性。

華許也曾提出重新檢視一九五一年聯準會與財政部協議的構想，該協議提升聯準會的獨立性。一些聯準會觀察人士憂心，任何新協議恐使財政部對聯準會如何以及何時動用其資產負債表有決定權。

華許任命案最大的障礙是司法部對聯準會翻修工程的調查。聯準會主席鮑爾指控，該調查實際上是對聯準會利率政策的政治打壓，一些參議員，包括共和黨人對該調查表示反對。

參院銀行委員會共和黨成員提里斯矢言，在調查結束前將不會投票支持華許的任命。他的立場可能阻止華許的任命推進至參議院全院。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法