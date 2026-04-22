3月外銷訂單連14紅 首破900億美元

經濟部統計處昨公布3月外銷訂單達911.2億美元，首度突破900億美元大關，表現超乎預期，再創歷史單月新高。（中央社資料照）

AI點火效應 緩衝戰爭影響

〔記者廖家寧／台北報導〕AI（人工智慧）浪潮帶動新興科技應用商機持續熱絡，助推「淡季不淡」。經濟部統計處昨公布三月外銷訂單達九一一．二億美元，首度突破九〇〇億美元大關，表現超乎預期，再創歷史單月新高，月增四十二．七％、年增六十五．九％，寫連十四個月正成長；累計今年第一季外銷訂單金額二三一九．一億美元，季增六．一％、年增五十％。

Q1季增6.1％、年增50％

三月接單表現大幅優於原先預估的七六〇億至七八〇億美元間，統計處處長黃偉傑說明，主因是AI需求超乎預期強勁，高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，帶動半導體、記憶體及伺服器等供應鏈需求攀升，傳產也因國際主要原物料上漲，備貨意願轉強，接單表現不錯。

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按貨品別觀察，資訊通信及電子產品接單分別年增一二〇．九％、七十三．七％，光學器材因光學檢測及量測設備訂單續增，年增四．二％。

傳統貨品方面，因半導體設備及自動化設備訂單成長，機械接單年增二十．八％；化學品及塑橡膠製品因藥品與產業用化學品訂單成長，加上客戶備貨意願轉強，分別年增十四．七％及九．二％；基本金屬則受惠AI需求帶動相關銅箔及銅箔基板接單動能，加以銅價上漲，年增二．九％。

黃偉傑指出，伊朗戰事帶來能源價格上漲、壓抑全球經濟等負面影響，但台灣近期外銷表現優於其他主要國家，主因正是AI供應鏈發揮「緩衝劑」、「護城河」效應，預期今年AI紅利持續，IMF（國際貨幣基金組織）、ADB（亞洲開發銀行）本月最新報告在下修全球經濟預測的同時，上修台灣經濟成長。展望四月，統計處預估，接單額落在八七〇億到八九〇億美元，年增四十七．三％至五十．七％。

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