AI時代守城池 特納斯將掌舵蘋果

庫克15年CEO成績單

出身硬體工程 和產品遠見家賈伯斯、供應鏈大師庫克 截然不同

蘋果新任CEO特納斯何許人

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國科技巨擘蘋果二十日宣布，現年六十五歲、擔任執行長十五年的庫克將於今年卸任，轉任執行董事長，將由負責硬體工程的副總裁、現年五十歲的特納斯（John Ternus）接棒執行長，並於九月一日上任，成為蘋果的第八任執行長。分析認為，特納斯掌舵後將面臨諸多挑戰，包括在AI時代如何幫助蘋果守住主導地位。

9/1上任 成為第8任執行長

《華爾街日報》報導，如果說一手催生史上最受歡迎消費產品iPhone的已故蘋果執行長賈伯斯（Steve Jobs）是一位產品遠見家，接棒的庫克就是供應鏈大師，二〇〇一年加入蘋果的特納斯就是介於兩者之間的硬體奇才。

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特納斯曾主導iPad研發，後來又負責Mac電腦和AirPods，最後接管了蘋果的所有產品，包括最重要的iPhone。他在擔任蘋果硬體主管的最大成就之一，就是重新設計蘋果的Mac電腦，改用自家研發的晶片，這些晶片比先前使用的英特爾晶片運行速度更快，散熱也更好；在二〇二〇年完成這個轉換後，Mac的銷量猛增。

分析指出，特納斯上任後將面臨諸多挑戰，包括在多數競爭對手正向運算基礎設施投入數千億美元，並將尖端AI工具嵌入產品和日常工作流程之際，他要如何幫助蘋果守住主導地位。

蘋果近日與Google達成了多年合作協議，將客製化的Gemini模型整合到Siri和Apple Intelligence中，做為新的基礎架構，可以說踏出AI戰略的重大一步。

其次，特納斯還要重新點燃蘋果的創新之火；一些批評者認為，這團火在庫克領導期間已經熄滅。在iPhone之後，蘋果最成功的產品是AirPods和Apple Watch，這兩大產品的營收可觀，但與iPhone相比則相形見絀。其他一些嘗試幾乎宣告失敗，包括頭戴式裝置Vision Pro銷售慘淡，投入數十億美元的自駕車計畫最終喊停。

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