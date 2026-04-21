中東局勢升溫 油價又飆 金價下跌

中東緊張局勢再度升高，帶動國際油價飆高，投資人質疑美伊和平談判的前景，週一美股開盤後下挫。（法新社）

市場憂推高核心通膨、不利降息 美股早盤下挫 台積ADR下跌1％

〔編譯盧永山／綜合報導〕中東緊張局勢再度升高，帶動國際油價飆高，投資人質疑美伊和平談判的前景，週一美股開盤後下挫、歐股三大指數走低，金價下跌，因高油價引發通膨的風險上升。

美國總統川普表示，一艘伊朗註冊貨輪Touska號十九日在荷姆茲海峽附近不服從美方停航警告，試圖繞過海上封鎖，遭美國海軍飛彈驅逐艦斯普魯恩斯號（USS Spruance）擊穿其機艙後當場截停，美軍並將其強行扣押。伊朗軍方發動無人機對美國船隻進行攻擊，導致緊張局勢升高，並使美伊第二輪和平談判前景蒙上陰影，兩國先前達成的停火兩週協議將於廿一日到期。

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週一布蘭特原油期貨價格大漲三．四％、每桶報九十三．九四美元；西德州中級原油期貨價格大漲四．三％、每桶報八十六．一五美元。美股開盤不久後震盪下挫，台積電ADR下跌一％，道瓊歐洲六百指數下跌〇．八％。金價下跌〇．八％，每英兩報四八四〇．三美元，市場擔憂高能源價格恐推高核心通膨，使美國聯準會（Fed）降息的可能性降低。

交易員指出，美伊達成協議的壓力依然很高，但在談判期間金融市場波動性可能依舊居高不下。伊朗官方媒體引述總統裴澤斯基安的談話指出，在與華府接觸時，保持警惕與不信任是「必要的」，強調應採取一切理性與外交手段緩解與美方的緊張局勢。

法國巴黎銀行財富管理投資策略長坎波（Stephan Kemper）表示：「儘管週末以來的發展冷卻市場的樂觀期待，但情勢並未完全失控，市場仍預期會達成短期的解決方案，讓能源再度流動。」

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