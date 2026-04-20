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銀行挑客戶 房貸審核趨嚴

2026/04/20 05:30

根據房仲業者市調資訊，目前多家公股銀行仍有房貸額度管制。（記者徐義平攝）根據房仲業者市調資訊，目前多家公股銀行仍有房貸額度管制。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕儘管首購族房貸排隊問題現多已解決，但隨之而來的卻是要面對銀行挑客戶的考驗。根據房仲業調查，目前多家公股銀行仍有房貸額度管制，民營、外商銀行多優先以有往來的VIP客戶為主，部分外商銀行甚至附帶存款額度門檻，壽險公司則以年收入為主要考量。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，央行第七波選擇性信用管制持續，加上銀行對房貸審核條件趨嚴，房貸資金取得門檻相對高，目前首購族房貸利率普遍已達二．五％以上。

行政院去年九月宣布將新青安貸款排除在「銀行法」第七十二之二條的限額之外，央行也在去年底將不動產貸款集中度管制下放到各家銀行。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，銀行放款業務開發自由度已被打開，目前銀行挑房貸客戶的高姿態，一方面來自第七波選擇性信用管制拉起的高門檻，另一方面則是打炒房引爆量縮價修的風控機制，進而緊縮貸款業務空間。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，雖然近期銀行審查房貸依舊嚴格，但民間不動產貸款需求疲弱，核貸排撥期已縮短至三個月內，與先前一度長達六個月相較，排撥相對舒緩，首購核貸不確定性也普遍消除；但第二屋貸款仍有部分行庫不願承作，即使願意承作，第二屋貸款利率大多高達三％以上，換屋族貸款成本仍沉重。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在資金仍偏向緊縮，在銀行不缺客戶、不衝業績的狀況下，自然會謹慎挑選銀行認為優質且相對低風險的客戶，對於有貸款需求的民眾，除傳統銀行外，也可試試壽險公司與純網銀等通路。

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