〈財經週報-低軌衛星〉決戰外太空 電信三雄各擁強援

電信業布局衛星服務已由「地面」延伸至「太空」，旨在補足基地台覆蓋死角。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

三大電信2026年營收與2025年EPS

衛星通訊時代來臨，電信三雄積極布局衛星服務，電信龍頭中華電信（2412）打造高、中、低軌衛星服務，已獨家代理OneWeb低軌衛星服務；遠傳（4904）將引進Amazon Leo低軌衛星服務，最快2027年落地台灣提供服務；而台灣大（3045）則與手機直連衛星的通訊業者簽約，分頭搶進衛星通訊服務。

電信三雄布局衛星通訊，主要為補足地面基地台覆蓋死角，例如高山、海洋、偏遠地區等，實現全地形網路覆蓋，進而強化國家通訊韌性，在災難時作為備援系統，並延伸海空交通載具的通訊服務。

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代理、落地、直連 三大戰法開打

中華電信近年來積極布建「海地星空」全方位網路，在衛星部分，採取多軌整合服務，低軌衛星獨家引進OneWeb服務，全台目前已有770個接收點，而中軌衛星夥伴SES已開始提供服務，高軌衛星除ST-2已運行多年外，與美國Astranis策略合作的MicroGEO衛星，最快年底提供服務，另外，與新加坡電信合作新的高軌衛星ST-5，則預計2027年推出服務。

遠傳擁有28GHz頻段，是Amazon Leo所需頻段，雙方正持續討論頻譜協同、地面站建置、終端應用等衛星服務，預估2027年推出商業化服務。

業界人士指出，OneWeb提供台灣低軌衛星服務，是透過位於關島、泰國及南日本等第三地地面站落地、再透過海纜傳回，而Amazon Leo則是全球第一個在台灣設置地面站的低軌衛星營運商，傳輸效率具有優勢。

台灣大則在今年MWC世界行動通訊大會期間，與全球首家實現手機直連衛星的通訊業者AST SpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，將在台灣推動太空基地台與既有行動網路協同運作，加速星地整合通訊架構落地，強化全時全地連網能力與通訊韌性。

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