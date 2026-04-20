〈財經週報-低軌衛星〉低軌衛星點火 台廠太空供應鏈升空

Space X預計6 進行史上最大規模IPO，不僅募資目標驚人，更將重心轉向「太空AI資料中心」。（彭博）

記者王憶紅／專題報導

台廠供應鏈

全球最大低軌衛星（LEO）營運商、全球首富馬斯克的SpaceX預計6月IPO（首次公開發行），預期將成為史上最大IPO案下，引爆全球低軌衛星熱。市場法人指出，在SpaceX IPO題材加持，以及全球低軌衛星計畫加速進行的消息面、基本面題材帶動下，台廠低軌衛星供應鏈營運不看淡。

國際營運商動態

SpaceX IPO籌資750億美元 挑戰史上最大上市案

外媒報導，SpaceX已秘密提交IPO申請，上市時間可能在6月，預估上市將籌資高達750億美元、約新台幣2.4兆元，目標估值高達1.75兆至2兆美元，募資規模上看500億至750億美元，有望成為史上最大IPO案，SpaceX籌集資金將用於擴大星鏈（Starlink）衛星網路及星艦（Starship）計畫，進而實現馬斯克在太空建設AI資料中心及在月球上建工廠的願景。

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除SpaceX IPO是熱門焦點外，低軌衛星4巨頭布建的速度也在加速中。今年初，SpaceX已有近萬多顆衛星在軌，之前更向美國聯邦通訊委員會提出申請，規畫部署100萬顆衛星，打造具備大規模運算能力的軌道星座，並較原先規畫的4.2萬顆Starlink衛星暴增。

亞馬遜明年商轉進逼 SpaceX祭百萬衛星計畫反擊

亞馬遜低軌衛星服務（Amazon Leo）預計2026年中正式推出商業化服務，並在2026年底前發射約逾200顆衛星，而美國聯邦通訊委員會FCC核准亞馬遜再部署4,500顆低軌衛星，比原本規模3,200顆增加，推升亞馬遜低軌衛星布建數量直奔7,700顆。根據規定，通過申請後，必須要在2032年2月10日前發射50%的數量。

另外，低軌衛星營運商OneWeb，已發射逾600顆低軌衛星，目標發射超過7,000顆。另一家低軌衛星營運商Telesat規劃由198顆LEO低軌衛星組成的Lightspeed，預計2026年中開始發射第一批衛星，2027年底前開始提供全球通訊服務。

值得注意的是，輝達執行長黃仁勳在今年GTC大會中提到太空運算與軌道資料中心的發展方向，顯示未來衛星系統除傳統通訊功能外，也可能朝更高階的資料傳輸與運算應用延伸。對此，台廠最純的低軌衛星廠昇達科（3491）認為，若相關應用逐步落地，有助擴大衛星通訊產業鏈的中長期商機。

SpaceX IPO效應點火 10檔指標股營運看旺

台廠低軌衛星業者主要為供應地面設備、衛星元件及使用者終端設備，目前出貨天上衛星本體的供應鏈包括有昇達科、萊德光電-KY（7717）、華通（2313）、台光電（2383）、騰輝電子-KY（6672）、燿華（2367）、穩懋（3105）等。地面接收設備供應鏈的網通設備廠則有啟碁（6285）、兆赫（2485）、耀登（3138）等。

另外，全球前四大低軌衛星營運商中，OneWeb已攜手中華電信（2412）登台，Amazon LEO預計明年在台落地，最大的SpaceX則未能現身，主要是相較OneWeb以「代理」方式落地台灣，SpaceX希望設置獨資子公司提供服務，但台灣現行電信法規規定外資持股比率不能超過49%下，因此SpaceX遲遲未在台灣提供服務。

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