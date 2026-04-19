美商務部長：拒中國汽車在美設廠 斬釘截鐵強調 不會讓比亞迪進來

美國商務部長盧特尼克出席論壇活動，斬釘截鐵表示，不會讓中國汽車製造商在美國成立合資工廠。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，美國商務部長盧特尼克十七日出席新聞網站Semafor在華盛頓舉行的論壇活動時，針對是否允許中國汽車製造商比亞迪在美國成立合資工廠的提問，斬釘截鐵回應：「不！」引發現場笑聲。

他隨後在場邊訪問中提到比亞迪說，「我們不會讓他們來這裡」。至於是否讓其他中國企業投資美國，他再次強調：「汽車產業不行！不行！」

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美國貿易代表葛里爾、財政部長貝森特與中國副總理何立峰在近期的巴黎會談中，雙方討論成立貿易委員會以及投資委員會等組織；這場於三月舉行的會談，目的是為五月十四至十五日登場的川習會鋪路。

四月初，葛里爾似乎淡化推動兩國廣泛投資的可能性；他說，「我認為我們與中國的關係，目前還不到需要討論投資計畫的地步」。而上週葛里爾也發表與盧特尼克類似言論。

美5大汽協 促阻止中國進占

川習會前夕，美國車企頻頻對中國汽車闖關提出嚴正警告。美國五大汽車產業協會上月致函國務卿魯比歐及貝森特、盧特尼克與葛里爾，敦促川普政府阻止中國汽車製造商進入美國市場。

他們強調，對「中國意圖主導全球汽車製造業以及進入美國市場的持續努力嚴正關切；相關行動對美國全球競爭力、國家安全與汽車產業基礎構成直接威脅」。

今年一月間，川普曾表示，他對於中國車企在美國製造汽車抱持開放態度；還說：「如果他們來這裡建廠，僱用你與你的親友、鄰居，那就太好了。」

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