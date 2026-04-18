石化業教父 判刑4年半定讞

有「石化業教父」稱號、前國策顧問陳武雄涉聯手台灣優力董座等人，詐騙銀行團39億元，高院判決陳武雄4年6月。（資料照，記者楊國文攝）

和桐創辦人陳武雄詐貸39億

〔記者張文川／台北報導〕有「石化業教父」之稱的和桐集團84歲創辦人陳武雄，2010年與台灣優力連鎖加油站時任董事長謝勝峰等人聯手，以虛偽增資掩飾淨值低落，向銀行團聯合詐貸39.3億餘元；最高法院昨維持二審，依銀行法之詐欺銀行罪將他判刑4年6月，沒收追徵台灣優力尚未發還給被害銀行的本金7億8288萬多元定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

檢方啟動防逃機制

陳武雄另犯和鑫光電內線交易案，2015年被判刑2年6月定讞，優力案同年起訴，陳偷渡潛逃中國，2021年新冠疫情時，陳自行返台治療癌症並歸案受審，入監後保外就醫迄今，目前被限制住居、手機科技監控。

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判決指出，台灣優力於2010年背負鉅額債務，淨值從6億元驟降到1億餘元，透過時任石化公會理事長、工總名譽理事長陳武雄向多位金主借款，虛偽增資4.5億元，製造不實交易紀錄，使優力順利通過聯貸39餘億元，但財務未見起色，爆發財務危機，檢調獲報查出詐貸。

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