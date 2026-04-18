潘石屹：中國30年房市如龐氏騙局

中國知名地產商、SOHO中國創辦人潘石屹。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕曾經是知名房地產商、SOHO中國創辦人潘石屹，十六日在微博發表長文「我的反思」，直言中國房地產的「龐氏騙局」運作模式導致整個產業崩塌，損失以兆元人民幣計算，為無數家庭與整個社會帶來傷痛，恐需數年、十幾年才能平復；該文隨即遭下架。香港《明報》報導，潘石屹在二〇一四年急流勇退，大量出售資產後赴美，十六日發文地址顯示在美國。

中國知名地產商、SOHO中國創辦人潘石屹，突發文直言中國房地產「龐氏騙局」運作模式導致整個產業崩塌，恐需數年、十幾年才能平復；該文隨即遭下架。（彭博檔案照）

北京知名地產商 2014年出清資產移居美國

文章說，三十年前，中國政府推動商品房交易時，所謂「土地銀行」概念大行其道，即誰的土地儲備多、誰的「土地銀行」規模就大，就更容易上市，也可以發股、發債。

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直言高槓桿、高融資、製造繁榮幻覺的商業模式 導致產業崩塌

開發商大量儲備土地的需求，正好與地方政府的土地財政一拍即合，土地出讓收入迅速成為許多地方財政的重要來源。中國房地產業不再只是比誰能把房子蓋好、賣好，而是比誰拿地更多、融資更快、擴張更猛。

揭發四位一體的龐氏騙局運作模式

中國房地產業不僅快速膨脹，還帶動一整套圍繞它運轉的生態，各種金融商品、策劃諮詢都跟著繁榮起來。

久而久之，中國開發商靠今天賣房的錢填昨天窟窿存活，企業靠不斷借新還舊周轉、地方政府靠賣地度日，傾向推高地價，而購房者相信房價會一直漲，買房不是為了住，而是為了轉手賺錢。

這四者綁在一起，哪一個斷了，其他就跟著垮掉。該行業表面上看似繁榮，實際上越來越脆弱，日益依賴後來者掏錢、後續的融資跟上，以及價格預期不斷推高，才能覆蓋前面的窟窿與承諾。

該文直言，這與「龐氏騙局」沒有兩樣，因為支撐整個系統運作的，不再是穩健的經營與真實的現金流，而是下一筆融資、下一個買家、下一輪漲價。一旦這些斷了，鏈條就會崩掉。

文章說，真正致命的是，當一個行業逐漸背離誠信，把商業模式建立在不斷加槓桿、不斷融資、不斷找人接盤之上。更危險的是，有些人還有意做局、製造幻覺，讓越來越多人捲進來，傷害擴散到金融、地方財政、普通家庭與整個社會。

恆大集團許家印 認罪非法吸金、集資詐騙

該文發表幾天前，中國恆大集團創辦人許家印在深圳法院上，對檢方提出的非法吸金、集資詐騙、欺詐發行證券等八罪認罪。

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