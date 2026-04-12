新聞幕後》市場派「預判」公司派企圖 商業法院提前分案

中工經營權大戰白熱化，市場派堡新及佳峻公司委任律師早在週二就提具急迫性理由、請求優先分案，並聲請「定暫時狀態處分」，商業法院受理提前分案。（堡新提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕隨著股東常會倒數，且依規定需要三十日前寄發通知書，中工經營權之爭到了「近身肉搏」階段。據透露，中工公司派十日下午約二時召開董事會，決議剔除市場派所有提名董事候選人，但遲至晚間才公告；而市場派「預判」公司派企圖，早在週二就提具急迫性理由、請求優先分案，並聲請「定暫時狀態處分」，商業法院受理在案，才能在最短時間於十三日上午開庭。

寶佳陣營人士表示，公司派利用董事會審查權（實務上只能形式審查），剔除「市場派」提出董事候選人名單，是常見的防禦手段，因此市場派針對可能手法早進行沙盤推演。原則是事前救濟，即聲請「定暫時狀態處分」，絕對不能拖到事後救濟，因提起「撤銷股東會決議」或「決議無效」之訴，那結果可能是官司打贏了、但董事會任期也結束了。

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因此股東常會召開三十天前，雙方攻防進入第一波高潮。該人士透露，在中工十日召開董事會前，就預判公司派可能有動作，因此提前數日向商業法院提請優先分案，並且預定記者會地點，第一時間反駁公司派說法，怎料公司派刻意拖到十日晚間才公告，就是想讓對手措手不及，記者會只好延到十一日；但市場派早就預判所有可能。

市場派昨也先到北檢具狀告發中工董事會違法剔除股東提名，涉犯證交法「特別背信罪」；隨後再由律師代表召開記者會表明嚴正立場，捍衛股東合法權益。

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