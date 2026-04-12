中工經營權大戰》多法人插旗行不行 13日商業法院裁定受矚目

中工經營權大戰白熱化，市場派堡新及佳峻公司委任律師昨召開記者會，痛批中工董事會扮演「太上法院」，曲解法令又狂踩法律紅線，將循法律途徑捍衛股東權益。（堡新提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕趕在股東常會寄出通知書的關鍵前夕，中工公司派十日先發動攻勢，剔除所有市場派寶佳陣營提名的董事人選，市場派隨即回擊聲請「定暫時狀態處分」。法界人士分析，依過去「大同案」裁定案例來看，公司派輸面較大；但若商業法院四月十三日開庭，推翻前例，轉而支持中工「依企併法應合併計算」的主張，台股經營權之爭常見的「多法人插旗策略」，將面臨重大改變。

公司派將寶佳陣營提名董事全數剔除

一般而言，商業法院開一次庭就會裁定，原則是七十二個小時內，如果裁准市場派「定暫時狀態處分」，提供相當擔保金就可強制執行，要求中工將刪除的董事名單，放入股東會開會通知。

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提名權與共同取得 存在兩套邏輯

法界人士指出，公司派引用《企業併購法》，並沒有明文規定共同取得人必須合併計算提名人數；但現有法規中，「提名權」與「共同取得」的關係存在兩套邏輯，即《公司法》第一九二條之一在實務與法院過去的裁定中，通常採取「形式審查」，只要A與B公司是兩個獨立法人，且各自持股過一％即可；《企併法》第二十七條規定，為了併購目的「共同取得」超過十％需要申報，並揭露「股權行使計畫」。

公司派主張，寶佳陣營（佳峻、華建、堡新）已依《企併法》申報為「共同取得人」，在法律實質上就應被視為「同一個持股主體」，這群人加起來只能提一份名單，若分別提兩組名單且總數超過應選名額，就構成「超額提名」。

但市場派主張《企併法》是關於「資訊公開」與「申報」義務，並非用來限制「股東權（提名權）」的行使；只要個別法人持股達標，董事會就無權將獨立的法人股東強制併計，否則就是違法進行「實質審查」。

法界：大同案前例 公司派輸面大

法界人士分析，二〇一七年到二〇二〇年的大同案，可做為這次中工案重要參考，當時法院透過裁定，明確董事會對於提名人選的「權力邊界」，基本上封死公司派「藉故剔除」的法律空間；商業法院成立後，承襲大同案裁判精神，並在後續案件，只要市場派提名程序符合法規，裁定傾向讓股東在股東會上用投票決定，而不是讓董事會在會議室裡決定。

他說，若這次商業法院的裁定「意外」支持中工「依企併法應合併計算」的主張，那將會是公司法的重大轉折，未來所有市場派都不能再透過「分兵提多組名單」的方式來爭取經營權。

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