辜仲諒砸101.67億 躍居台泥最大股東

中信慈善基金會董事長辜仲諒斥資101.67億元，買進台泥5.26%股權，躍為台泥第1大股東。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）昨公告，中信慈善基金會董事長辜仲諒斥資101.67億元，買進台泥5.26%股權，躍為台泥第1大股東，震撼市場。

買進台泥5.26%股權

根據台泥公告，辜仲諒自2025年12月29日起至2026年3月31日止，經由集中市場、以每股均價約25.03元，買下台泥共40萬6167張股票，買股資金約81.57億元為自有資金、20.1億元為貸款。

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公告並指出，辜仲諒取得台泥股份的目的為投資，擬自行參選或支持他人當選台泥董事（含獨立董事），至於未來1年內是否再取得股份，將視市場情況而定。

根據台泥去年公布的前10大股東持股，嘉泥（1103）持股3.17%，為台泥單一最大股東，若加上嘉新國際持股1.55%，嘉泥集團控有台泥4.72%股權。

已故台泥董事長辜成允遺孀侯天儀代表的中信投資、恆強投資及個人持股共計4.09%、國際中橡（2104）持有台泥股權1.51%；中信金控旗下台灣人壽則持股1.33%。

電池廠大火 去年虧損116億元

根據台泥內部人持股異動事後申報表，嘉泥今年元月也增持台泥3871張股票，董事長之法人代表人之配偶及未成年子女3月最新申報表則增持約4021張。

台泥表示，公司目前的股權結構穩定且趨多元化，其中外資與機構法人持股比例合計近5成，為股東組成國際化之上市公司，對認同公司長期永續發展策略的投資人，持開放態度。

台泥受到三元能源電池廠火災意外衝擊，去年稅後虧損116億元，每股虧損1.6元，股價急速下修，去年11月19日一度下挫至20.25元，辜仲諒出手買股後，也帶動台泥今年元月底股價一度反彈至26.95元。

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