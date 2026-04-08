華南銀行深耕ESG 獲永續金融評鑑肯定

華南銀行榮獲「第三屆永續金融評鑑」前25%佳績，金管會主委彭金隆（左）頒獎給華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（右）。（華南銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕華南銀行致力落實永續發展，近期繼榮獲行政院「國家永續發展獎」後再傳捷報，勇奪金管會「第三屆永續金融評鑑」前25%佳績。在34家受評銀行中，華南銀行各項指標均表現亮眼，展現深耕ESG領域成果深獲主管機關肯定。

為響應主管機關政策落實責任金融，華南銀行積極發揮資金影響力引導企業綠色轉型。透過將環境、社會及公司治理（ESG）納入授信評估流程，並藉由差異化融資條件、永續專案融資及產業輔導機制，協助客戶淨零轉型。2025年11月更發行「可持續發展金融債券」，將資金投入具綠色及社會效益之計畫。

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在社會責任方面，華南銀行董事會將金融消費者保護及公平待客原則列為核心督導重點，除確保公平待客精神貫徹於全行各項業務，更致力將專業轉化為暖心服務，讓金融更有溫度。同時，面對日益嚴峻的詐騙威脅，華南銀行也不遺餘力，與警察機關合作舉辦「金警聯手165」防制詐騙宣導活動，一同守護民眾資產。

針對自身節能減碳，華南銀行將台北南門分行打造為淨零碳標竿分行，導入台灣綠建築EEWH-RN之「減碳效益評估法」，透過環境優化、空調及照明節能工程，成功降低50%主要能耗，並以被動式建築外殼節能改善計畫，獲內政部建築研究所頒發「2025近零碳建築設計獎」優選獎，逐步邁向淨零建築之目標。

華南銀行更積極打造友善職場，除全體同仁皆享有公平合理的待遇與職涯成長機會，更規劃生育補助津貼與優於法令之多元假別，包含事病假、家庭照顧假、安胎假、產假、陪產檢及陪產假等配套措施，實質支持同仁結婚、生育，讓每一位員工都能兼顧工作與家庭生活。

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