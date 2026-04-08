盤勢分析》戰事難料 短線震盪整理

投資人觀望中東戰事進展，台股昨量縮反彈657點，收在3萬3229.82點。（中央社）

美伊停火協議進行中，加上美股四大指數上漲，昨日台股在權值王台積電（2330）上漲50元、收在昨最高價1860元領軍下，大盤終場上漲657.39點，收在3萬3229.82點；值得注意的是，由於川普給伊朗達成協議的期限是台北時間今（8）日早上8點，導致投資人觀望，昨成交量不到6000億元、僅5846.92億元。

三大法人昨同步買超，外資買超100.75億元、投信買超24.52億元、自營商買超70.33億元，合計買超195.6億元；外資台指期淨空單昨減少3505口，累積外資台指期淨空單約3.13萬口。

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PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，清明假期間國際股市反彈，台股昨也出現補漲行情，在油價、利率、地緣政治與供應鏈干擾下，不論台股或美股都已先行下跌，估值也已修正，接下來美股財報公布與展望將提供更多基本面訊息，攸關此波股市修正已完成或是進入新的震盪週期。

野村投信認為，今年台股表現優於全球市場，關鍵在台積電上修中長期營收成長展望，帶動整體本益比重評，但部分族群估值已反映至2027年後，未來市場焦點可能轉向高油價對全球經濟與AI資本支出的影響，台股短中期維持高檔震盪。

元大投顧分析，台股昨收盤再次站回月均線之上，只是油價居高不下，川普政府急於快刀斬亂麻的心態路人皆知，美、伊動作頻頻，中東戰爭恐歹戲拖棚，預料短期內仍難以擺脫震盪整理的格局。（記者張慧雯）

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