書劍集》經濟大溫和時期的震盪

中東戰爭對全球經濟衝擊最甚的總是油價，以及因油價高漲而來的通膨壓力。（法新社）

◎歐陽書劍

戰爭是國家之間最激烈的衝突形式，會直接衝擊經濟的穩定發展，總是令人難以捉摸；然而，「不確定因素總是數不勝數。我想我們只是在平常的不確定性上又加了幾層。」在美國經濟大溫和（the Great Moderation）時期，面對伊拉克入侵科威特引發的油價衝擊與經濟衰退風險，聯準會（Fed）內部討論貨幣政策時，官員這樣說。

從一九八七至二〇〇六年，在擔任美國聯準會主席接近二十年的格林斯潘（Alan Greenspan）任內，不見太大的通膨壓力，且金融市場維持穩定，股市雖有起伏但長期看呈向上趨勢，大致是包含在美國被稱經濟大溫和（the Great Moderation）的時期中。

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在那約二十年期間，美國平均消費者物價指數（CPI）年增率最高的一年曾經達到五．四％，更有連續四個月是超過六％，那是一九九〇年，也是伊拉克入侵科威特的一年，隔年在聯合國安理會決議下，美軍佔絕大多數的盟軍展開沙漠風暴行動，於一九九一年一月十七日起對伊拉克進行激烈空襲，直到二月底伊拉克撤出科威特，才結束第一次波灣戰爭。

中東戰爭對全球經濟衝擊最甚的總是油價，以及因油價高漲而來的通膨壓力。伊拉克原油日產量更甚於伊朗，在一九九〇年時，原油價格曾因伊拉克入侵科威特而在短期內漲至三倍；不過，美國通膨並未像第一、二次石油危機那樣失控。

從聯準會當時的會議紀錄可以觀察到央行對戰爭影響經濟及物價的討論。在一九九〇年八月底的聯準會公開市場委員會討論貨幣政策時，最關注的不是伊拉克於八月初入侵科威特的短期油價變化，而是一九九一、九二年的物價可能走勢，也包括美元走弱、薪資成長，以及可能受戰爭衝擊的財政、民間消費信心等會影響長期物價波動的因素。

在經濟走弱下，該次會議並未調整貨幣政策；而在接下來的七次會議，直到一九九一年三月底五十餘萬美軍退出波灣前，因政策利率太高，即使物價年增率大致是在五％以上，聯準會仍連續調降政策利率共二個百分點。

「貨幣政策對『增加石油供應』或『降低實質利率』無能為力。我們唯一能做的建設性工作，就是防止長期通膨預期根植於經濟中。」一九九〇年時，當時開會的克里夫蘭準備銀行總裁W. Lee Hoskins這麼說，現在還是一樣，除油價外，還有其他決定物價與利率走向的因素。

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