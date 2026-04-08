最高6萬元 婦女再就業獎勵放寬

勞動部昨宣布修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，大幅放寬獎勵門檻及獎勵金額。（記者李靚慧攝）

連續180天沒工作 就有申請資格

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部昨宣布修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，大幅放寬獎勵門檻及獎勵金額，只要「離開職場一八〇日以上」的婦女不限家庭因素，自行就業重回職場即可申請；再就業獎勵也大幅提高，只要連續工作滿三十日即可申請就業獎勵金，全時工作從過去三萬元提高至六萬元，部分工時由一．五萬元提高至三萬元。

勞動部自二〇二三年九月起推動「婦女再就業計畫」，截至去年已協助九萬六百名婦女再就業。這次修訂的「婦女再就業獎勵實施要點」，仍鎖定「離開職場一八〇日以上的婦女」給予就業協助與獎勵，但新制有三大放寬項目。

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首先，過去要求婦女必須是「因照顧家庭」而離開職場，但新制只要婦女已「連續一八〇日沒工作」就符合初步資格。

其次是「放寬就業管道」，過去必須至「公立就服機構」登記求職，僅限公立就服機構安排面試及就業，才可申請參與計畫並領取獎勵；新制只要婦女至公立就業服務機構辦理求職登記並申請報名本計畫，但不限制由公立就服機構推介就業，自行就業也可申請獎勵。

第三是大幅提高「再就業獎勵金」，原規定重回職場若連續受僱滿九十日，可獲三萬元獎勵金；此次新增若受僱未滿九十日，自離職次日起六十日內轉職，若再連續工作滿三十日，還是可申請獎勵，獎勵金變更為「就業每滿三十日」得請領一萬元，最高發給六萬元。

另「雇主工時調整獎勵」修正為「職場支持輔導獎勵」，鼓勵雇主提供工時調整，及至少一項其他職場支持措施，例如家庭照顧協助或補助、員工協助方案、在職教育訓練，獎勵金額由每人每月三千元提高為五千元，最長十二個月；同時也修正婦女自主訓練獎勵，參與課程時數需至少八小時以上，以反映投入自我精進成本。

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