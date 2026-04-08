央行拋匯阻貶 外匯存底止步連2創高

中央銀行昨公布我國3月底外匯存底餘額降至5968.86億美元，月減86.01億美元。（中央社資料照）

3月降至5968.86億美元 月減86.01億美元創15年最大

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布我國三月底外匯存底餘額降至五九六八．八六億美元，月減八十六．〇一億美元，不但終止連二個月創新高，月減額也創下二〇一一年歐債危機以來最大。央行表示，主要是中東戰爭爆發後，美元走強以及外資大舉匯出，央行進場調節所致。

外匯局局長蔡烱民指出，三月外匯存底大幅減少主要受三大因素影響。首先是三月並非外匯存底孳息大月；其次是美元指數在三月大漲約二．四一％、非美貨幣普遍貶值，外匯存底中非美元資產轉換成美元後減少。

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最後是外資在某幾個交易日進出金額大，導致市場供需失衡，央行進場調節（拋匯阻貶）；根據央行統計，外資三月連同本金、盈餘匯出約二四〇億美元。

儘管新台幣在三月貶值二．五六％，大於日圓、人民幣。但以名目有效匯率（NEER）觀察，自去年底至今年三月底，新台幣僅小幅下跌約一％，與歐元、日圓等主要貨幣變動幅度相近，小於韓元約四．八％的跌幅。

美元強、資金流出 日韓印度均減少

另以近期公布外匯存底國家來看，日本三月外匯存底也減少一八一億美元、南韓減少三十八億美元、印度更減少逾二〇〇億美元，顯示各國普遍面臨美元轉強以及資金流出的壓力。

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