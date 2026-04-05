經長：若核電重啟 優先取代燃煤

中東戰爭開打超過一個月，經濟部長龔明鑫(中)昨親自說明最新能源因應措施。（記者林菁樺攝）

中東戰火 讓各國檢討能源配比

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰爭開打超過一個月，經濟部長龔明鑫昨親自說明最新能源因應措施。他強調，石油、天然氣安全存量均超過法定天數，中油已啟動七月天然氣調度；中東事件讓各國檢討能源配比，核電重啟需要遵守法令程序，未來看供需狀況，若可啟用，會優先取代燃煤。

天然氣94％透過採購現貨補足

經濟部全面盤點至六月前受荷姆茲海峽封鎖影響的船班，其中四成六改洽由紅海出口，五成四增購澳洲及其他地區現貨以補足缺口，石油安全存量維持一四〇天以上。天然氣九成四透過緊急採購現貨氣源補足，三％積極洽詢長約供應商提前交貨，另有三％與亞洲同業換貨，天然氣安全存量維持十一天以上。

請繼續往下閱讀...

中油已啟動7月天然氣調度

中油董事長方振仁表示，全球天然氣約二成經過荷姆茲海峽，「價格勢必有很大衝擊」，天然氣現貨價格約漲一〇〇％，原油雖集中在波斯灣地區生產，但油氣在六月底以前都有適當處理，包括與美國的新氣合約年供應一二〇萬噸，七月油氣相關調度也已開始。

對於卡達天然氣設施受到戰事波及，他說，中油與卡達方面接洽，受損程度約十七％，要花相當時間才能重新啟用，即便是戰後要復原，也要相當時間，根據報導，至少要三到五年。中油先前取得「卡達能源液化天然氣NFE公司」五％股權，原預計今年九月第一艘氣船會到台灣，但受戰事影響，人員已撤離，中油確認，目前這座新廠沒有遭到破壞。

氣源分散至美澳強化韌性

中東戰火催化下，能源進口與配比又成焦點。龔明鑫指出，將持續擴大美、澳等「非中東氣源」；配比部分，我國到二〇三四年的新增天然氣機組都已規劃、將持續進行，離岸風電三之三盼如期如質上路。他坦言，「現在有變數的是核能」，台電已提出再運轉計畫，並且進行自主安檢，但能不能通過「還不確定」。

他說，若可啟用，屆時能源結構就會有「不一樣結果與改變」，目前就是所有的能源只要安全、污染問題有相當程度控制與解決，「儘量可以有的部分就實施」。

外界關切核能若重啟，是取代火力的燃氣還是燃煤，他僅說，要看供需狀況，但優先考慮取代燃煤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法