二次西進…別再作夢了 台股公司赴中投資首度倒退嚕 1/3虧本

台股公司西進倒退嚕

〔記者高嘉和／台北報導〕「鄭習會」即將登場，為了阻斷台美推動供應鏈合作，傳出推動台商「二次西進」將是會談主軸之一。但根據台股公司甫揭露的二〇二五年年報，不僅累積投資金額首度「倒退嚕」，且約三分之一上市公司西進是虧到老本，「鄭習會」期待推動的二次西進只是肖想！

上市櫃1200家赴中 逾400家虧損

台股上市櫃公司合計逾一二〇〇家赴中國投資，匯出長期遠大於匯回，每年累積投資金額是一路上衝。但自二〇一九年川普一．〇時期啟動美中貿易戰後，二〇二〇年急踩煞車、累積投資金額僅年增八億元；而隨著匯回加速且處分中國投資事業增加，去年底首度出現「倒退嚕」、年減二四六億元；而自二〇一九年以來，上市公司處分中國事業投資金額大增一三五五億元。

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去年累積投資金額 年減246億

鴻海穩居台股公司西進最大咖，累積匯出投資二〇五六億元，但自二〇二〇年起「零加碼」，且加速將投資收益匯回，到去年底累積匯回一四八六億元，一年內就匯回四八九億元，其次是橡膠股的正新匯回六二七億元、汽車股的裕日車匯回五二七億元。

台股西進也出現「少數歡樂多家愁」，去年合計認列獲利五八二六億元，但鴻海一家達二四六四億元、占比四成二；認列獲利前十大公司合計四〇一六億元、占比逾六十八％；但卻有逾四〇〇家上市櫃公司是認列虧損。

若以期末投資帳面價值減去自台灣匯出投資金額，以上市公司為例，到去年底有二五〇家變成「負值」、超過十家「歸零」，對比七七〇家西進上市公司，等於逾三分之一虧到老本、甚至還要搬錢增資。

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