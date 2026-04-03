美貿易障礙報告 鄭麗君︰無新增或隱藏項目

美2026年貿易障礙報告台灣篇重點

依往例列出美方關切項目 再對照ART表述我方承諾 我將續溝通確保成果

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國近日公布二〇二六年「貿易障礙報告（NTE）」，其中在台灣部分，除緊盯我方在台美對等貿易協議（ART）的承諾外，還列出美方長期關切的貿易障礙相關議題，被問到談判時是否有「未揭露內容」？行政院副院長鄭麗君昨日在院會後記者會強調，報告內容與先前行政院公布內容一致，並無新增或隱藏項目。

NTE在台灣部分，內容除延續過去慣例，依關稅、非關稅壁壘、技術性貿易壁壘、動植物防檢疫措施、智慧財產權保護、投資壁壘、其他非市場政策與行為等章節；例如提及台灣稻米配額、美豬標示原產地、美牛、美製車等有非關稅貿易障礙等，但同時也在各項相關議題之後，逐項列出台灣在ART做出的承諾。

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例如，貿易障礙報告中提及，根據ART，台灣承諾取消美製車數量限制，並開放符合FMVSS安全與排放標準的車輛進口，無額外規定，以及台灣已承諾提供稻米價格上限及計算方式，化解美方相關疑慮等。

對此，鄭麗君解釋，這次NTE是把過去每年都會放進去的非關稅貿易障礙項目，重新再條列，但有特別說明台美所洽簽的ART，對我方承諾做正面的表述，以及會解決非貿易障礙相關的做法。

面對美方後續可能啟動的三〇一調查，鄭麗君說，我方所洽簽的ART將成為「最好的基礎」，表達我方承諾為致力達成貿易平衡所做的各項努力，這是三〇一調查一個好的基礎；我方也積極持續聯繫溝通，確保談判成果能不打折。

不過，外界關心是否有「未揭露內容」，鄭麗君強調，報告內容與先前行政院公布內容一致，並無新增或隱藏項目，先前行政院新聞稿也已附上協定全文連結，農業部等部會也於記者會說明SSG（特殊防衛機制）、TRQ（關稅配額）等。

鄭麗君表示，美方目前先以一二二條款來對各國課以「十％加MFN」的關稅，時間是一五〇天；台灣在這期間也已多次召開跨部會會議調查，確保調查結果如實反映既有的談判成果。

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