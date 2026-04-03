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外送專法將上路 Uber Eats 7月調高商家服務費

2026/04/03 05:30

外送專法預計7月中旬上路，外送平台Uber Eats昨向合作商家發出通告，7月21日上調服務費，消費者端也納入評估。（資料照）外送專法預計7月中旬上路，外送平台Uber Eats昨向合作商家發出通告，7月21日上調服務費，消費者端也納入評估。（資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕外送專法預計七月中旬上路，外送平台Uber Eats昨率先啟動因應機制，向合作商家發出通告，七月二十一日後上調服務費率二．五％到三％，並增訂「三十五％服務費率上限」機制，且消費者端也納入評估；另一外送平台foodpanda坦言正審慎評估，未來如有變動將提前公告。

外送專法規範平台、外送員、合作商家與消費者等四方關係。根據Uber Eats公告，美食外送訂單服務費將上調二．五％、生鮮雜貨調升三％，新增「三十五％服務費率上限」機制，即最高不超過三十五％。

Uber Eats指出，費率調整僅適用於七月二十一日後成立的訂單，生效日前仍維持既有收費機制；若商家仍處於試營運期間，待期滿後才適用新費率。若合作夥伴不同意本次調整，可於七月七日前提出終止合作申請。

Uber Eats在致商家的通知信中也預告，新法規帶來的營運成本壓力，未來可能進一步反映在消費者端。

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