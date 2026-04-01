書劍集》油價對總體經濟的壓力測試

全球金融市場已受到節節高升的油價打壓，油價的波動，測試的不只是通膨的承受度，或是貨幣政策的反應力，更測試能源政策的選擇，甚至是國家的經濟韌性。（彭博）

◎歐陽書劍

全球金融市場已受到節節高升的油價打壓，但隨著美以聯軍對伊朗戰況的起伏不定，不僅投資人在買進與賣出金融商品之間感到進退維谷，因戰事延長而可能加劇的通膨擴散，以及跟著實質購買力下降而趨於保守的消費力，甚至是驅動能源及產業結構的再轉型等，都使總體經濟受到考驗。

油價飆漲的可能衝擊，並非完全無法想像。1970年代的石油危機及2008年的金融海嘯，就是兩段鮮明的例子；前一段期間油價短期間倍數上漲，重挫美國經濟，造成的高通膨危害多年，大眾苦不堪言，而為壓低通膨，美國政策利率曾經貼近20%；後一段期間完全不同，油價雖創下歷史新高，物價也有上漲壓力，但金融危機主要是從美國次貸危機而來，聯準會前後任主席都承認金融監理不周才是主要原因。

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1973年及1980年前後的2次石油危機，造成美國物價大漲，經過強升息的壓制後，曾經有過一段長時間的物價平穩甜蜜期；然而，「震盪」是商品價格的本質，2004年之後開始蠢動的油價，終於還是露出本色。布蘭特（Brent）原油價格在2008年2月底終於飆破100美元，6月且漲至130美元以上，直至8月底仍達113美元，同期間的西德州（WTI）原油價格漲勢更盛。

油價在2008年連破歷史新高，不過，與30年前不同，當年美國消費者物價指數（CPI）年增率最高是在7月，僅有5.6%，全年平均還因年末金融海嘯來襲，只有3.8%，而聯準會設定的政策利率，最高也僅略高於5%，為1970年代所難以比擬。

金融海嘯的發生，使前次油價的衝擊劇本並不完全，可是在CPI的編製中，汽油價格的波動占有一定比例，與之相關的還有交通運輸服務的價格等；油價本就會直接、間接影響一般物價水準，這也迫使各國央行最近無法放棄朝緊縮貨幣政策方向思考。

經濟環環相扣，但因應變動的調整方式因當時狀況而異。油價的波動，測試的不只是通膨的承受度，或是貨幣政策的反應力，更測試能源政策的選擇，甚至是國家的經濟韌性。這一次也是一樣，只是在AI時代，還要比反應的速度。

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