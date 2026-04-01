黑色3月》台股月跌3691點 外資倒貨近兆元

台股昨外資大砍807.4億元，加權指數終場大跌795.17點，收在3萬1722.99點，失守季線與3萬2000點大關。（中央社）

〔記者卓怡君／台北報導〕美伊戰火已逾一個月難以收場，油價再度大漲，費城半導體指數暴跌4.23%，台股昨日早盤靠著台積電（2330）與聯發科（2454）力撐，但仍不敵外資大砍807.4億元，摜破季線支撐，加上面臨清明長假，市場恐慌情緒增溫，11點過後賣壓大舉出籠，加權指數跌幅擴大，中小型電子股潰不成軍，加權指數終場大跌795.17點，收在3萬1722.99點，成交量放大至8317億元，失守季線與3萬2000點大關。

統計外資3月提款台股9682億元，創史上外資最大單月賣超金額，拖累台股3月重挫3691.5點，跌幅達10.42%，也是史上單月最大跌點。

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昨日記憶體、低軌衛星、矽光子、ABF載板、半導體設備股哀鴻遍野，強勢的OTC指數補跌，盤中重挫逾4%，僅有造紙、水泥等傳產族群相對抗跌。

啟發投顧副總容逸燊指出，台股中場後跌幅加重，昨日對中小型股是重要轉折，若今明兩日OTC指數續破低，則需等待美伊戰況出現明顯轉機，市場資金才會回到場內，後續留意美國非農數據及3月CPI表現，若降息機率下降，指數將進入大區間整理。

統一證券分析，國際油價持續走揚，推升通膨預期，導致全球央行貨幣政策態度轉向，風險資產將重新訂價。台股技術面轉弱、融資尚未瘦身，且外資3月大幅賣超，本週適逢清明假期前夕，投資人觀望將使成交量萎縮，短線資金進駐塑化、散裝及部分汽車零組件，中長線則建議嚴控持股比例，待出現落底訊號後，再分批布局基本面佳之AI績優股。

待落底訊號 布局AI績優股

三大法人昨合計賣超986.6億元，其中外資賣超807.4億元、投信買超30.9億元、自營商賣超210.1億元；外資台指期淨空單昨減少68口，累計外資台指期淨空單約3.72萬口。

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