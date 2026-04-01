靜觀其變 鮑爾︰Fed傾向維持利率穩定

美國聯準會（Fed）主席鮑爾週一指出，聯準會傾向維持利率穩定。圖為紐約證券交易所內電視播放鮑爾談話情形。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週一指出，聯準會傾向維持利率穩定，對於伊朗戰爭對美國經濟與通膨的影響採取觀望立場；不過他也警告，如果價格上升開始改變民眾對通膨的預期，聯準會可能無法袖手旁觀。

鮑爾在哈佛大學經濟學入門課程上表示，「我們認為，我們的政策適宜，讓我們得以靜觀其變」。

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隨著伊朗戰爭進入第五週，美國汽油價格飆漲至每加侖平均四美元，金融市場對於聯準會可能升息、以抑制通膨的預期升高。鮑爾說，「通常的傾向是忽略任何形式的供應衝擊，但關鍵是必須密切關注通膨預期」。

他說，這是因為能源衝擊往往來得快去得也快，但貨幣政策的調整則須一段時間才能滲透至整體經濟中。

鮑爾坦承聯準會的兩大使命之間：充分就業與物價穩定出現拉鋸。他說，「勞動市場存在下行風險，應維持低利率，但通膨有上行風險，或許不應維持低利率；這兩個目標之間出現緊張」。

鮑爾指出，在決策者密切關注通膨預期是否出現惡化跡象之際，目前聯準會沒有必要採取行動；「通膨預期似乎在短期之後仍將穩定」，否則聯準會將有所回應。在三月初的政策會議後，聯準會維持基準利率三．五％至三．七五％區間不變。

他表示，美國已有五年的通膨維持在二％的目標之上，「我們現在出現能源衝擊，但沒有人知道這次衝擊將會有多大，現在下結論還為時過早」。

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