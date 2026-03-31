創紀錄 3月布蘭特原油飆漲59％

過去一個月，布蘭特原油已上漲59％，創史上最大單月漲幅。（彭博資料照）

小摩︰ 荷姆茲海峽再封一個月 油價恐突破150美元

〔編譯魏國金／綜合報導〕中東戰火升級推升油價，過去一個月，布蘭特原油已上漲五十九％，創史上最大單月漲幅，超越一九九〇年伊拉克入侵科威特時的五十一％漲幅。

布蘭特原油昨一度漲至每桶一一六．五美元後，漲幅收斂至二．三％約一一五美元；美國油價指標西德州中級原油上漲一．五％至每桶一〇一．五美元。

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澳洲聯邦銀行資深地緣經濟分析師卡賴特說：「伊朗控制荷姆茲海峽，握有干擾全球能源與糧食市場的能力，且持續的飛彈與無人機攻擊能力，使其沒有讓步動機，迫使美國升級衝突。」他說：「隨著衝突傾向拖長風險，我們預期戰爭至少將持續至六月。」

荷姆茲海峽的封鎖已使原油、天然氣、化肥、塑膠與鋁價飆漲，航空與船運燃料也隨之上漲，糧食、藥品與石化產品價格預計也將攀升。

摩根大通全球首席經濟學家卡斯曼警告：「如果荷姆茲海峽再關閉一個月，油價將漲破每桶一五〇美元，工業用戶的能源供應將緊繃。」

德意志銀行宏觀研究和主題策略主管里德也指出，市場現在預期高油價將維持一段時期，恐對全球經濟造成停滯性通膨影響。麥格里集團警告，如果伊朗戰爭持續至六月，且荷姆茲海峽維持封閉，油價可能漲至二百美元空前高價。

專家︰全球停滯性通膨蠢動

另，中東最重要的鋁供應商阿聯環球鋁業與巴林鋁業近日相繼遇襲後，國際鋁價大漲，倫敦金屬交易所（LME）昨鋁價一度飆漲六％至每公噸三四九二美元。中東占全球鋁生產九％，鋁是繼鋼之後，用途最廣的金屬。

彭博報導，石油與天然氣市場的動盪，為最骯髒的化石燃料煤炭帶來多年最顯著的使用成長。全球最大天然氣進口國之一的日本宣布，將擴大低效燃煤電廠的使用。在孟加拉與印度，燃煤電廠已承擔發電短缺的重任。

即使是二〇一五年以來，煤電裝置容量已下降四十五％的歐洲，若天然氣價格居高不下，荷蘭、波蘭與捷克將使用更多煤炭發電，德國也正重啟一些閒置的燃煤電廠，以抑制電價。

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