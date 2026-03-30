〈財經週報-通膨再起〉經濟部祭油氣電三穩機制 4月電價凍漲

國內油電氣價穩定機制與影響

記者林菁樺／專題報導

政府考量台電去年盈餘狀況及物價穩定需求，4月電價「凍漲」。（資料照）

中東戰火引爆全球能源危機，油價每週動態調整，民眾首當其衝；氣價則因台灣能源結構而牽動電價，也與物價有高度相關。經濟部在中東戰爭爆發第一時間啟動能源應變小組，並祭出多個油價吸收機制，穩定國內油價、氣價與電價。

台灣目前有5成發電是使用天然氣，中油進口天然氣約7到8成用在發電業，最大客戶就是台電公司。今年3月，中油對所有客戶「一視同仁」，但平均僅調漲約3%，據悉，台電1年用電成本支出就多70億元，也是電價可能調整關鍵因素；但考量台電去年盈餘，加上電價已有多次調整，避免物價趁亂哄抬，3月27日召開電價審議會，已拍板4月電價凍漲。

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避免哄抬物價 電價審議會拍板4月電價凍漲

中油氣源有三分天下趨勢，目前美氣比重約10%，仍遠低於卡達、澳洲，未來會朝向卡達、澳洲、美國各約30%，達到分散氣源目標。面對中東戰事，卡達氣源出不來，經濟部已責成中油提前調貨、亞洲調貨，赴現貨市場買貨，經濟部長龔明鑫也強調中油針對3、4、5月氣源都已經完成調度，6月中下旬更有新購的美國天然氣可供應，國內用氣無虞。

只是，全球瘋搶現貨，對中油財務壓力大增，中油內部直言，當前只能先保量，價格非優先考量因素。中油已提出4年增資3,500億元計畫，報請行政院審理當中，不過，最終仍需要立法院同意，行政院更已喊話，盼立法院能支持中油度過財務難關。

另，中東衝突後，天然氣、石油等存量也被外界探討，特別是台灣因天然氣發電比重高，安全存量一直以來都高度受矚目。根據「天然氣事業法」規定，天然氣進口業者（目前是台灣中油）的儲槽容積天數與安全存量天數，要由現行的20天、11天逐步提升，目標明年要達到24天與14天。目前在中東戰爭期間，台灣天然氣安全天數已達12天；因各方聲音要求拉高天數，經濟部坦言，除了盤點空間外，成本也是問題，更現實的還有環團、地方等外部抗爭因素要面對。

天然氣安全存量12天 拉高天數面臨困難

至於石油部分，依據「石油管理法」規定，法定要求石油業者（如中油、台塑）儲備60天以上 的安全存量，政府則另行儲備30天以上，合計法定存量通常在90天以上；實際上，國內的業者儲油天數都會高於法定天數。由於國內油價訂有油價公式，每週根據油價公式調整價格，當國際原油暴漲，民眾「立刻有感」，政府過去已實施雙平穩措施穩定油價，在中東戰爭後更「加碼」，包括原本的亞洲臨國最低價、平穩措施等雙平穩機制外，將貨物稅擴大減徵，加上「緊急緩漲」，可由政府視情況滾動決定當周吸收幅度，可至少6成起跳；例如2月23日起，因單週漲幅過大，中央就動態調整，擴大至吸收75%。根據中油公司統計，自2月28日到3月29日以來，不斷吸收油價，累積已吸近70億元。

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