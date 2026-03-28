台達電攜手泰國Yarra 深化東南亞布局

台達電攜手泰國潔淨能源業者Yarra Power簽署合作備忘錄，聚焦能源與資通訊基礎設施整合方案，搶攻當地對高效率與高可靠度技術的需求。（台達電提供）

擴大能源與ICT基建整合方案 搶攻區域需求

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）持續深化東南亞市場布局，攜手泰國潔淨能源業者Yarra Power，擴大能源與資通訊（ICT）基礎設施整合方案，搶攻當地對高效率與高可靠度技術的需求。隨著泰國能源轉型與數位基礎建設加速推進，台達電集團透過「產品＋系統整合」模式切入市場，進一步擴大解決方案版圖，強化在區域市場的競爭力。

台達電觀察，泰國近年在電力基礎建設升級與數位轉型需求帶動下，企業與政府端皆積極導入新技術。集團經由在地合作模式深化市場滲透率，藉由與Yarra Power的合作，強化在地服務能力，提升專案落地效率，貼近客戶需求。

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關於雙方合作模式的規劃，Yarra Power主要負責當地的產品分銷與系統安裝服務，台達電則提供核心技術、產品與解決方案，得以快速切入泰國市場並擴大應用場域，同時降低進入門檻與營運風險。

此次簽署的合作備忘錄（MOU）設有自動延長機制，最長可再延續兩年，顯示雙方對長期合作的高度共識，也為後續切入在地化的AI資料中心與高階應用市場奠定基礎。

菲國智慧城市示範場域 落腳達瑙市

台達電同步加速布局東南亞電動車基礎建設，攜手菲律賓達瑙市政府，在當地導入直流25kW快充設備與交流最高22kW充電方案，支援電動巴士、三輪車、機車與乘用車等多元車型，並建置於市政核心場域，提供公共與私人用戶使用。

台達電在全球市場，已經累積部署超過300萬台電動車充電設備，將透過自有研發與製造能力，持續強化產品標準化與規模化優勢，並與車廠及基礎建設夥伴合作，搶占生態系關鍵位置。

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