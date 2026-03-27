第4座物流中心啟用 酷澎火箭速配再加速

Coupang酷澎第四座智慧物流中心坐落於桃園寶倉觀音物流園區，展現Coupang酷澎在AI驅動智慧物流方面的承諾，並呼應政府強化供應鏈韌性與推動數位轉型的方向。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎宣布正式於桃園市啟用台灣第四座倉儲物流中心，結合AI與機器人技術，高度整合顧客介面、倉儲中心與配送網路，持續提升「火箭速配」服務的穩定性。酷澎指出，目前已可為台灣約七十％地區提供最快隔日到貨，並推出三項升級配送服務—彈性到貨日期、彈性配送地點以及彈性退貨安排，多方面增進客戶體驗。

Coupang酷澎倉儲物流執行長Mark Ross表示：「透過持續投資倉儲物流中心與招募多元職能人才，這波倉儲物流中心啟用將帶來超過三千個在地就業機會，將美國的創新實力與Coupang酷澎經過驗證的倉儲物流經驗帶到台灣。我們也將持續擴建物流基礎設施，並將足跡延伸至台灣中部及南部，兌現深耕台灣市場，為顧客帶來驚豔服務的承諾。」

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Coupang酷澎全球事務長Robert Porter表示：「我們很高興持續擴展在台灣的業務，並深化在地投資。去年，Coupang酷澎獲得台灣經濟部投資審議司核准，成為該年第二大外資投資案，也是當年度規模最大的美國對台投資。此次物流中心的啟用，展現Coupang酷澎在AI驅動智慧物流方面的承諾，並呼應政府強化供應鏈韌性與推動數位轉型的方向。隨著我們持續擴大在台布局，Coupang酷澎將與政府及產業夥伴緊密合作，促進經濟成長並創造就業機會。」

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