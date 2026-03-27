加速地熱開發 中油台電多路並進

宜蘭員山地熱一號井是中油首個地熱井。（資料照）

本土綠能

經濟部主辦第4屆「2026台灣國際地熱論壇」昨揭幕，經濟部次長賴建信致詞並和與會來賓合影。（取自經濟部官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國地熱發展淺層、深層雙軌並進，中油繼宜蘭員山一號井鑽至四千公尺後，第二口井位於宜蘭冬山，預計今年六月可鑽到目標四千公尺；淺層地熱部分，台電與中油合作的仁澤電廠預計下半年展開第二期，裝置容量可由〇．八四MW擴大三倍到三MW。

台灣二〇五〇年地熱目標要達六GW，挑戰難度高，經濟部舉辦地熱論壇，邀請產官學研界深入探討。經濟部次長賴建信提到，台灣經濟表現非常亮眼，也會跟上減碳承諾發展更多再生能源，經濟部持續修法鼓勵地熱發展。

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中油宜蘭冬山地熱井拚下鑽4千公尺

中油董事長方振仁提到，若台灣自主能源比例提高，在應對中東能源危機「就會非常自如」。中油先前在宜蘭員山鑽井深度達到四〇二八公尺，證明宜蘭地熱模型與中油在鑽井探勘上有達到深層地熱，目前員山井轉為監測井；而冬山是第二口深層地熱井，深度超過二千公尺，今年六月可鑽到四千公尺，目前都符合鑽井前的分析，中油對冬山這口井抱持很大期待。

台電仁澤電廠擬擴廠 裝置容量拚增至三MW

台電也持續尋找地熱發展機會，台電再生能源處主任徐文科指出，台電從既有場址擴充、自有土地周圍開發並與國內外機構共同開發等四大措施，深化地熱發展。

他提到，過去仁澤地熱電廠跟中油合作，屬於先導型地熱電廠，裝置容量僅〇．八四MW，原系統運作影響效能，但一年多後導入新系統，有效提升容量因數，也加入線上即時監測系統、AI等功能找出最好運維方式。仁澤電廠周圍地熱潛能高，將開發仁澤二號井，裝置容量可增加到三MW，規劃下半年招商、擴廠。

經濟部地礦中心也配合前瞻計畫，已針對全台十大地熱潛能區，完成系統化的地質調查、地球物理及地球化學分析；經評估，台北大屯山、宜蘭清水—土場、花蓮瑞穗、台東霧鹿—延平與知本—金崙等五大高潛力區，占全台約八成地熱蘊藏量。

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