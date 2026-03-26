晟碟、鎧俠、SK海力士、思科 破天荒參與南亞科私募

DRAM廠南亞科因擴產需求辦理私募增資，破天荒吸引晟碟（Sandisk）、鎧俠（Kioxia）、SK海力士旗下Solidigm、思科（Cisco）等4家國際大廠參與應募。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕DRAM廠南亞科（2408）因擴產需求辦理私募增資，破天荒吸引晟碟（Sandisk）、鎧俠（Kioxia）、SK海力士旗下Solidigm、思科（Cisco）等4家國際大廠暨南亞科大客戶參與應募，訂定每股私募價格為新台幣223.9元，總股數3.51578億股，預計約可募得787億元。

國際大咖衝著記憶體產能而來

因應AI需求熱，國際大廠紛將生產資源注入高階記憶體，因產能排擠、帶動DDR4嚴重缺貨。南亞科睽違12餘年，再度辦理私募增資，竟首度吸引多家國際大咖參與應募入股，其中，3家是快閃記憶體廠，顯示產能需求殷切，需要透過參與投資綁產能，同時也代表南亞科將結合投資策略夥伴搶攻AI記憶體商機。

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南亞科昨公告晟碟子公司Sandisk Technologies認購1億3865萬股私募普通股，以每股223.9元，金額達310.43億元，居4家中最多；鎧俠認購7000萬股私募普通股，金額約156.73億元；SK海力士子公司Solidigm認購7139萬股，金額約159.84億元；思科認購7150萬股私募普通股，金額逾160億元。

每股223.9元 可募得787億元

南亞科表示，上述應募人繳款從3月26日到4月8日，4月8日為增資基準日，增資完成後，股本將從309.8億元提高至345億元。

資金投入新廠建置 後年量產

因應產能供不應求，南亞科規劃2026年資本支出達約500億至520億元，創歷史新高，較2025年大幅增加，主要資金將投入新廠建置、無塵室及設備採購，目標將於2027年初裝機，2028年上半年達成月產2萬片1B/1C/1D先進製程DRAM目標。

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