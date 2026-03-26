台美新黃金時代 谷立言︰深化5大領域合作

AIT處長谷立言表示，美國與台灣經濟關係進入一個新的黃金時代。（中央社）

〔記者林菁樺／台中報導〕AIT（美國在台協會）處長谷立言昨出席台灣國際工具機展（TMTS 二〇二六）開幕。他強調，台灣已躍升美國第四大貿易夥伴，產業發展更重視安全與韌性，凸顯台灣在全球供應鏈中地位更加重要，未來台美將聚焦在先進製造、AI（人工智慧）與機器人、無人機與無人系統、國防及關鍵礦物供應鏈等五大面向合作。

谷立言說，台美近期達成互惠貿易協定（ART），美國與台灣經濟關係進入一個新的黃金時代；面對全球經濟變局，產業發展重心已從單純成本導向，轉向強調安全、韌性與信任，而AI技術正快速改變產品設計與製造模式，特別是台灣在精密製造與工具機產業具備優勢，將成為支撐產業升級的重要基礎。

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他指出，透過結合台灣製造優勢與美國技術能量，雙方可望擴大應用場域，強化供應鏈韌性，美國與夥伴也正致力於在台灣建立安全的供應鏈，在台採購與相關加工機械設備製造將成為一項重點。

經濟部次長何晉滄也表示，台美簽署ART後，稅率降至十五％且MFN不疊加，取得更公平競爭條件，雖然美國近期改以一二二條款課徵，稅率十％但疊加MFN，政府目標會堅定爭取談判成果落實，維護產業利益。

台灣國際工具機展昨開幕，是睽違八年後重返「工具機產業故鄉」舉辦，更是台中國際會展中心正式開幕後首場國際級大型展會，共有超過四〇〇家業者、使用一八〇〇個攤位，展期四天估將吸引逾七萬名專業人士到場，總統賴清德也擬於二十七日親自到場支持。

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