堵走私中國漏洞 美議員促暫停輝達晶片出口

美國國會議員要求商務部暫停核發輝達出口中國與東南亞國家AI晶片的許可。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國司法部起訴美超微主管，涉嫌將大量輝達人工智慧（AI）晶片取道東南亞，走私至中國後，美國國會議員要求商務部暫停核發輝達出口中國與東南亞國家AI晶片的許可。

英國《金融時報》報導，共和黨參議員班克斯與民主黨同僚華倫致函敦促商務部長盧特尼克，針對上述走私行徑，採取立即行動。

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信函寫到：「我們敦促（商務部）採取一切必要和適當的行動，包括立即暫停、中止、或以其他方式重新思考所有正在審理的出口許可證，這些許可證涵蓋了輝達先進的AI晶片和伺服器系統，其出口目的地包括中國和馬來西亞、泰國、越南及新加坡等東南亞國家的中間商。」

他們表示，輝達執行長黃仁勳去年曾否認其AI晶片被轉移，當時他正在遊說反對美國的出口管制措施，這些措施阻止輝達向中國出口先進晶片；當時黃仁勳聲稱，客戶明白轉移晶片是違法的，因此「他們會非常小心地進行自我監管」。

信函寫道：「這些說法不僅事後看來是錯誤的，也與當時媒體的報導相矛盾，並可能誤導了美國官員。」

中禁Manus創辦人出境 Meta收購案恐有變數

此外，《金融時報》也報導，中國限制中國AI代理公司Manus兩名共同創辦人出境，中國監管機關正就臉書母公司Meta去年十二月以二十億美元收購Manus是否違反投資法規進行審查。

報導引述三名知情者指出，Manus執行長肖弘與首席科學家季逸超本月被從新加坡召回，與中國發改委人員在北京舉行會議。據悉，中國官員針對可能違反外國直接投資規範詢問兩人，會議結束後，他們被告知不得離境。報導說，Manus正積極尋求法律援助，以協助化解此事。

彭博報導，中國此舉凸顯其對珍貴的技術，尤其是AI等戰略領域落入地緣政治對手的憂慮。Manus於二〇二二年成立，其核心團隊與總部隨後遷至新加坡。Manus的關聯公司，比如北京蝴蝶效應科技公司仍在中國註冊，致使該收購交易顯得複雜。

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