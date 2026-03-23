〈財經週報-本週熱點〉工業生產指數有望連24紅

經濟部預估2月生產指數有望達成「連24紅」，年增率持續維持雙位數高成長。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週經濟部將公布2月工業生產指數，儘管2月工作天數少，且有2月底有戰事發生，但經濟部預估在AI浪潮持續帶動新興科技應用下，預估2月製造業生產年增率仍有兩位數成長，有望連24紅。

根據經濟部統計，1月工業生產指數124.51、年增率28.51%；製造業生產指數126.36、年增30.05%，兩指數雙雙寫下歷年同月新高。

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至於中東戰火爆發，經濟部認為戰事發生時間在2月底，初估對製造生產影響有限，估2月製造業生產指數年增率略在9.7%至14％之間，合計1、2月，年增率約20.1%至22.2%，平均指數有望創歷年同期新高，顯示製造業成長態勢未變。

另外，經濟部也將公布批發、零售及餐飲營業額統計，預估批發業營業額年增2.5%至5.5%、零售業年增5.6%至8.6%、餐飲業年增16.2%至19.2%；前2月批發、零售、餐飲營收可望回歸正成長。

春節效應延後 2月消費動能看旺

根據經濟部統計，批發業1月營業額1兆4,437億元，年增32.1%，金額和增幅均創下歷年新高；但內需的零售及餐飲因春節落點不同分別年減3.4%及8.9%，部分年節消費動能可望分散至2月。

行政院主計總處本週則將公布2月失業率，由於今年春節時間較晚，且年後通常有轉職潮，預估2、3月失業率可能會有些微上升。

據主計總處統計，1月台灣失業率3.29％，月減0.01個百分點，連續5個月下滑，續創26年來同月最低；經季節調整後失業率為3.36％，與上月持平。 1月就業人數1,164.9萬人，月增4千人、年增3萬人。1月失業人數為39.6萬人，月減2千人，與上年同月相較則持平。

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