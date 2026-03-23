〈財經週報-投資趨勢〉新型態ETF加速發展 有利投資配置運用更彈性

掩護性買權具相對高殖利率及低波動特性

■阮建銘

截至2026年1月底，臺灣整體ETF規模已突破7.6兆元，受益人數達1,574萬人，顯示ETF已成為臺灣投資人資產配置的重要工具。為推動商品多元化並強化臺灣資產管理市場競爭力，金融監督管理委員會於2025年底正式開放主動式ETF發行，以落實打造亞洲資產管理中心商品多元化的政策目標。截至2026年3月初，已有19檔主動式ETF於臺灣證券交易所掛牌上市。同時，主管機關亦開放固定比例股債配置的被動式多資產ETF商品，讓投資人可透過單一ETF工具完成跨資產配置，進一步提升資產配置的靈活度與管理效率。

隨著ETF商品型態日益豐富，例如主動式ETF透過經理人主動選股與資產配置，有機會獲得超額報酬。被動式多資產ETF則透過固定比例的股債配置，讓投資人可透過單一商品完成分散投資與長期資產配置。此外，近年市場亦逐漸關注透過選擇權策略提升收益來源的ETF產品，例如掩護性買權策略ETF，在追蹤股票或指數表現的同時，透過賣出買權收取權利金，投資收益亦有機會提升。

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掩護性買權ETF發展趨勢升溫 海外資金持續流入

展望未來，ETF商品創新趨勢持續推進，掩護性買權（Covered Call）ETF亦逐步受到市場關注。在海外市場方面，掩護性買權策略ETF已逐漸發展成熟。根據Morningstar統計，以掩護性買權策略為主的美國收益型衍生策略基金在2025年上半年吸引創紀錄的315億美元資金流入，反映投資人對收益型ETF的配置需求持續升溫。

掩護性買權策略透過選擇權機制增加收益來源

掩護性買權ETF透過持有股票或指數部位，同時賣出買權並收取權利金，以增加投資收益來源。由於多數資產仍配置於現貨資產，在權利金收入挹注下，部分產品具月配息及較高配息率的特色。相較單純持有股票資產，該策略在市場盤整或溫和上漲環境中可提供額外現金流，有助提升收益穩定度並降低投資組合波動。以那斯達克100指數及其相關掩護性買權指數為例，在掩護性買權策略帶動下，CBOE那斯達克100掩護性買權指數的年化波動度較那斯達克100指數降低，而殖利率則明顯提升，顯示此類策略有助降低投資組合波動並增加現金流。然而投資人亦需留意，在牛市環境下，由於賣出買權限制部分上漲空間，整體投資報酬可能相對受到壓抑。

目前在臺灣市場，部分主動式ETF得透過選擇權策略提升投資組合收益，但依相關法規規定，基金每營業日持有未沖銷之賣出買權選擇權總名目價值不得超過基金淨資產價值的25%，與海外部分完全覆蓋（100% Covered Call）策略仍有差異，使相關策略運用存在一定限制。隨著市場需求提升，金管會亦持續研議相關商品制度架構，未來若相關制度進一步放寬，策略運用彈性提高，相關產品的收益來源與殖利率表現亦有機會進一步提升，為投資人提供更多元的收益型資產配置選擇。

（作者為凱基證券財富管理處主管）

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