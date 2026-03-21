運價止步連3漲 美國線談判進度慢

最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）微幅下跌3.4點至1706.95點，遠東到歐洲線受到中東戰爭影響，運價持續上漲。（示意圖，長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數終止連3漲！最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）微幅下跌3.4點至1706.95點，週跌幅0.19%，四大主要航線中，遠東到歐洲線受到中東戰爭影響，運價持續上漲，遠東到美洲線則走跌。亞洲到波斯灣運價持續走揚，每TEU（20呎櫃）達3324美元，週漲104美元，漲幅3.22%。

歐洲線續漲

市場人士指出，近期海運市場呈現區域分化走勢，美國線運價較3月中旬小幅上漲約300至600美元，但市場仍屬供過於求，長約合約談判進度偏慢，但船商仍持續嘗試推升運價。歐洲線方面，3月13日到19日每FEU（40呎櫃）約在2200至2400美元，3月20日到31日則介於2700至2800美元。

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最新一期運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU為1636美元，較前一期上漲18美元；遠東到地中海每TEU為2784美元，上漲118美元；遠東到美西每FEU為2054美元，下跌195美元；遠東到美東每FEU為2922美元，下跌189美元。遠東到東南亞每TEU較前一週上漲7美元，達484美元。

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