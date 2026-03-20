央行鬆綁第7波房市管制 第2戶貸款 5成升至6成

央行昨日宣布調整選擇性信用管制措施，將第二戶購屋貸款成數上限由5成提高至6成。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日宣布調整選擇性信用管制措施，將第二戶購屋貸款成數上限由五成提高至六成。央行總裁楊金龍表示，此次屬於「微調」，主要是回應民眾陳情與實際購屋需求。他指出，儘管房市管制已見成效，但目前僅是房市邁向軟著陸「開頭」，「大幅鬆綁時間未到」，央行將持續滾動檢討。

楊金龍：大幅鬆綁時間未到

他說，目前房市交易量降溫、房價出現反轉跡象，但修正幅度仍有限，民眾購屋負擔依舊沉重，尤其台灣及台北市房價所得比仍高於多數國家。若貿然大幅放寬管制，恐再度推升房價上漲預期，使過去七波打炒房政策成果功虧一簣。楊金龍也透露，此次調整並非全體理事一致同意，仍有理事持反對意見。

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楊金龍強調，央行目標始終是讓房市「軟著陸」、而非「硬著陸」。他坦言，若房市從緩步修正轉為快速下跌，且未及時調整政策，恐導致市場過度下修，一旦「打趴」後要再拉回將相當困難，「就像中國目前面臨的情況一樣」。

喊話建商：讓利促進成交量

他也向建商喊話，建議適度讓利以促進成交量，「若價格僵持不下、買方不進場，反而可能加速市場下滑，增加硬著陸風險」。

另新台幣匯率近來一度貶破三十二元整數關卡，外界關注，新台幣續貶恐加劇輸入性通膨。楊金龍說，三月以來外資匯出規模偏大，央行調節力道確實相對提高，但不會過度干預，「匯率該貶還是要讓它貶」，供給才會增加；若一味壓抑，反而不利外匯市場長期穩定。

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