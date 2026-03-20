金寶Q2起轉趨樂觀 上下半年業績五五波

金寶總經理陳威昌昨日在法說會指出，產品組合優化與高毛利專案陸續量產帶動下，整體營運結構持續改善，第二季起營運轉趨樂觀。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子製造服務（EMS）供應商金寶（2312）總經理陳威昌昨日在法說會指出，儘管年初受到客戶交易模式調整影響，營收認列出現波動，但在產品組合優化與高毛利專案陸續量產帶動下，整體營運結構持續改善，第二季起營運轉趨樂觀，上、下半年業績分布約48：52。

高毛利專案陸續量產

陳威昌表示，金寶持續朝高附加價值領域布局，帶動整體毛利率穩步改善，透過持續篩選產品組合，並導入多項高毛利專案，目前已陸續進入量產階段，涵蓋伺服器、充電樁、SSD儲存裝置及行動攝影機等產品線，成為支撐營運的重要動能。

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在電源產品方面，金寶與關係企業康舒（6282）深化合作，積極布局電源供應器、備援電源及低壓直流電等產品，並進一步延伸至高壓直流電方案，鎖定下一代AI伺服器電源架構。相關產品已進入樣品測試階段，未來將配合客戶新平台導入時程，逐步貢獻營收，成為中長期成長關鍵。

金寶2020年至2025年的資本支出總金額約230億元，陳威昌預估今年不會低於過去6年平均值，以因應旗下多國擴廠計畫，其中，核心製造基地泰國廠除了既有產品，更導入伺服器、電源與車用電子等新項目，並規劃由L2製造逐步提升至L10整機組裝能力。

陳威昌說，關稅與全球最低稅負制等政策仍將持續影響產業發展，公司已透過提前備料、庫存控管及動態避險等機制，降低營運波動風險。同時，記憶體市場供應仍趨緊，預期價格續揚，公司儲存裝置訂單能見度看到上半年無虞，下半年也會持續掌握供應狀況，確保出貨穩定。

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