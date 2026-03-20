煤鐵、能源漲價推升 中鋼4月盤價大漲

中東戰爭推升油價，帶動能源與運輸成本攀升，中、日、南韓等大鋼廠均漲價，中鋼、中鴻4月盤價也調漲1000元到1200元不等。（中鋼提供）

中鋼Q2盤價也調漲

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）、中鴻（2014）昨同步開出最新盤價，受到煤鐵等原物料價格高漲影響，加上中東戰爭推升油價，帶動能源與運輸成本攀升，中、日、南韓等大型鋼廠均已漲價，中鴻4月三大鋼品開出每公噸漲1200元，是近兩年半最大漲幅；中鋼4月盤價與第二季盤價全數鋼品也調漲1000元到1200元不等。

中鴻三大鋼品漲1200元

創兩年半來最大漲幅

中鋼指出，中東戰火推升國際原油價格突破每桶100美元，帶動海運費與能源成本上揚，鐵礦砂價格上漲至每公噸110美元左右，冶金煤行情則在每公噸220到230美元區間，煉鋼成本持續攀高。另外，中國推動碳排放總量和強度雙控制度，加快淘汰落後產能，中國前二月粗鋼產量年減約3.6%，供應面轉趨緊俏。

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鋼市回春 國際鋼價持續走強

在國際鋼鐵行情方面，中鋼觀察，自年初以來，美國鋼廠Nucor連9週調漲熱軋售價，帶動當地行情累積漲價60至70美元，穩定站上每公噸1100美元，創近兩年新高；歐洲熱軋行情累計上漲70到80美元，站上每公噸800美元；日本鋼廠國內第二季每公噸調漲63美元；寶鋼前四月累計漲幅約58美元，國際鋼價漲勢持續走強，鋼市重回上行趨勢。

中鋼認為，鋼市動能顯著好轉，下游積極回補庫存，國內各鋼品流通行情連袂上漲，為確保國內鋼鐵產業競爭力與合理反映煉鋼成本上揚，４月月盤及第二季盤價全面調漲。月盤產品中，熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲漲1200元最多；電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲與電磁鋼捲漲1000元；第二季盤價全漲1000元。

另外，中鴻4月冷、熱軋與鍍鋅等三大鋼品也漲1200元，是近兩年半最大漲幅。

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