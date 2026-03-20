非典型就業79.9萬人 占比創13年新低

去年非典型工作者共79.9萬人，占全體就業人數6.86％、創近13年新低。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布「人力運用調查」報告，去年非典型工作者（部分時間、臨時性或人力派遣）共七十九．九萬人、年減〇．七一％，占全體就業人數六．八六％、創近十三年新低。主計總處表示，非典型工作者中，部分工時增加、臨時性或人力派遣續減，且「偏好此類工作者」占比首度突破二十％，非典型就業朝好的方向發展，且我國非典型受僱者占比遠低於日、韓。

根據調查，二〇二五年十月就業人數一一六三．五萬人、年增五．五萬人，屬非典型工作者七十九．九萬人、占六．八六％，占比為二〇一三年以來最低；其中，部分時間工作者共四十四．三萬人、占三．八一％，占比創二〇〇六年統計以來最高；臨時性或人力派遣共五十六．六萬人、占四．八六％，人數及占比持續減少。

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至於從事非典型工作的主因，以「職類特性」（指該工作多具臨時、短期等特質，如營建工）共二十八．五萬人、占三十五．六九％較多，但年減二．六六個百分點；「偏好此類工作型態」十七．三萬人、占二十一．六八％，年增五．五四個百分點，因「找不到全時、正式工作」降至六．二三％、年減〇．九八個百分點。

按性別觀察，女性從事非典型工作以「兼顧家務」占三十四．八 ％較多，男性以「職類特性」占五十六．一九％為主。

主計總處官員表示，部分婦女因為要照顧家庭而選擇部分工時，學生課餘打工、高齡者二度就業也以兼差居多；因此，部分工時持續增加，臨時性及人力派遣則續減，這是好的現象。官員指出，根據統計，去年我國非典型受僱者占比七．六％，遠低於南韓的三十八．二％、日本的三十六．五％。

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