房貸總量未鬆綁 建商︰未必排得到

中央銀行鬆綁第二戶房貸成數，從五成調升至六成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕中央銀行鬆綁第二戶房貸成數，從五成調升至六成。房產業者認為，雖然是「微」鬆綁，但至少從極度緊縮逐漸鬆開管制；而房貸總量管制若未同步配套，第二戶仍可能面臨「看得到額度、排不到貸款」困境。

已簽約未撥款個案 應有明確適用標準

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，央行有聽取民意，顯示政府防堵投機同時，也注意到城鄉差異或家庭剛性需求的金融便利性；而第二戶貸款成數從五成調升至六成，對於換屋民眾，可減少約一成自備款壓力，避免因資金卡死而導致違約風險或換屋困局。

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楊玉全建議，第二戶調升新制二十日起實施後，針對「已簽約但未撥款」的個案，應有明確的銜接標準，確保民眾能即時適用新制；尤其房貸總量管制若未同步配套，第二戶仍可能面臨「看得到額度、排不到貸款」困境。

代銷業者海悅國際總經理王俊傑表示，央行這次算是宣示動作，透露有關注房市動態，但對整體房市幫助有限，尤其現在資金流向焦點都在台股。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，央行此次鬆綁第二屋貸款成數令人意外，主因是換屋族受限貸令衝擊最大，且成屋房價下跌、新建案漲幅收斂；此次鬆綁可讓房市喘一口氣，至於房市買氣和信心能否回復？今年三二九檔期市況將是重要觀察指標。

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