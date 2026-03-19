書劍集》不只是央行的困境

預計於5月接任美國聯準會主席的華許，曾質疑聯邦公開市場委員會每季提出的經濟預測點陣圖給金融市場一種「路徑已經確定」的假象。（路透資料照）

■歐陽書劍

中央銀行的升降息，不只是代表了市場資金的緊縮或寬鬆，其決策的意義還隱含著對物價、成長等未來經濟狀況的預測；但是一場戰爭與一次意外的加增關稅一樣，都可能會使經濟環境丕變、脫離原來的路徑。中央銀行家們眼前決策的困難在於不確定性突然大幅提高，卻又要指出不知終點在何處的方向。

歐美央行傾向決策透明化，明確地指出政策趨勢，讓大眾能有所依循，一起朝向央行設定的目標前進；然而，包括台灣在內的主要國家央行，本週已陸續召開今年第1季最後一次貨幣政策會議，在面對著美、以與伊朗戰爭的劇變與撲朔迷離時，仍最可能做出不更動貨幣政策，讓大眾覺得「還是一樣」的決定。

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將政策利率維持不變，雖是另類表態，卻不一定就是央行對經濟現狀滿意；在環境激變的時刻，「平常心」不一定是胸有成竹。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）經常以「不確定性升高」為由，為決策辯護，希望等待更多新數據協助，但國際清算銀行（BIS）近日一篇有關貨幣政策溝通的研究報告指出，「當潛在發展的影響難以量化時，對經濟演變做出論斷式的聲明往往會出錯；然而，過度強調不確定性卻可能會模糊公眾對決策者經濟展望看法的理解。」其實，數據不是問題，事件發展的動態演變難以捉摸才是問題，尤其是突然出現的意外。

擁有最多經濟資訊的央行，沒有向「不確定性」投降的權利，可是聯準會雖將AI等科技的進步因素納入經濟預測中，卻非沒有遺漏。鮑爾就曾說過，總體經濟的結構持續改變，我們遇到的百年一見的肺炎疫情，以及百年僅見的貿易戰，並不全在聯準會的經濟模型中。戰爭應該也是。

已被美國總統川普提名，預計於2026年5月接任聯準會主席的華許（Kevin Warsh）對目前聯準會政策制度及決策就有所批評，他曾質疑聯邦公開市場委員會（FOMC）委員每季提出的經濟預測點陣圖給金融市場一種「路徑已經確定」的假象，對經濟反而有害。

現狀就是這樣，不確定性太高。然而，在毫無能見度的十字路口，對中央銀行家來說，暫時站著不動雖或許是最好的決策；可是想要有新參考座標的投資人或業者們，恐怕無法一直靜靜地融入迷霧中只是觀望。

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